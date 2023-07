PICA U PEKARI 80 EVRA, A PORCIJA LIGNJI 35: Ovo mesto na Jadranu je rekorder po cenama! Tursti kažu "najskuplje na svetu"

Dalmatinci se gotovo svakodnevno obraćaju hrvatskim medijima zaleži se kako su cene hrane i pića na obali i ostrvima otišle "u nebesa", posebno kod ugostitelja.

Tako je jedna tamošnja redakcija odlučila da proveri može li se u Dubrovniku "preživeti" dan sa 100 evra i utvrdili su da to nije moguće.

Turisti kažu da je pod "planinom Srđ još i dobro", kako je na Hvaru. Kažu da je to ostrvo "verovatno najskuplje na svetu". Da je tako, baš i nije, ali kada znamo da se za kilogram trešanja početkom sezone na izdvajalo gotovo 10 evra, a za ležaljku 40 evra, onda je jasno otkud takvi komentari turista.

Naime, na internetu se može videti mnogo toga o ponudi pojedinih restorana na Hvaru, naravno bez cena, pa bi se o korektnosti takve “prezentacije” moglo i te kako razgovarati.

Oni su na terenu proverili kako stoje stvari i saznala da se porcija pečenih lignji nudi po ceni od 32 do 35 evra, pečenja jagnjetina je između 26 i 35 evra, a pica?

Takozvana mešana pica košta između 13 i 14 evra. Pola litre piva prodaje se za iznos od sedam do osam evra, (ne)gazirani sokovi su od četiri do pet evra, a dva decilitra vina od sedam do 10, pa čak i 14 evra, zavisno od toga koji tip i kvalitet vina je u pitanju.

Pogled na deo ponude iz 2021. godine govori da su se lignje na žaru nudile za samo 75 do 85 kuna, dakle za 10 do nešto više od 11 evra, a sada koštaju 200 odsto više...

Kugla sladoleda u Hvaru trenutno košta od dva do tri i po evra. Ako poželite komad pice, onako "s nogu", taj užitak ćete platiti do osam evra.

Takođe, ostrvom kruži priča da je jednog dana, momak došao u pekaru po džambo picu. Radnicama je to bilo pomalo čudno, pa su ga dva-tri puta pitale da li zaista želi tu picu, što je on uporno potvrđivao.

Međutim, kada mu je ispostavljen račun od 80 evra, umalo nije "pao u nesvest" i želeo da odustane, ali je stvar već bila gotova.

