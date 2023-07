NOĆENJE U KUĆICI SA BAZENOM ZA VIŠE LJUDI SAMO 3.000 DINARA: Milicu je na ovoj planini u frižideru sačekala i rakija

Najpopularnija destinacija za vikend odmore već godinama je Zlatibor, ali mnogi koji su nekada bili na Rudniku, primetili su sve lepote ovog skrivenog dragulja netaknute prirode.

Noćenje u kućici sa bazenom za više ljudi košta samo 3.000 dinara, pa kada troje ili četvoro ljudi podeli pare, ispadne i te kako jeftino.

"Smeštaj nije bio luks, niti fensi već pravi domaćinski – topla brvnarica u kojoj smo imali sve što nam je potrebno a sačekala nas je i rakija u frižideru. Primetila sam da se apartmani i kućice koje su za izdavanje, u potpunosti uklapaju u prirodni ambijent. Bazen je bio poseban plus, a čak i po nestabilnom vremenu voda je bila prijatna za plivanje, pa smo mogli da 'priuštimo' sebi koji dan uživanja te vrste, uz pogled koji je neprocenljiv", kaže Milica koja je boravila u jednoj brvnari na ovoj planini i dodaje:

"Umesto vašara i gungule imali smo baš ono zbog čega smo i došli, čist vazduh i netaknutu prirodu. Upravo to je jedan od razloga zašto je Rudnik proglašen vazdušnom banjom još 1922. godine, ali fora je što tu reputaciju čuva i sada.

foto: RINA

Na Rudniku postoji osam vrhova koji imaju veću nadmorsku visinu iznad 1.000 metara, a šumske staze su uređene i neisprljane, zbog čega je svaki uspon bio pravo uživanje. Penjanje nije toliko zahtevno pa čak i oni koji nemaju iskustva u planinarenju, mogu da se upuste u avanturu.

"Najzanimljivije je vulkansko uzvišenje Ostrvice, do kog smo malo teže došli zbog obilnih padavina koje su bile. Na Rudniku nema toliko četinara, već su pretežno bukova stabla, a ovih dana sve se zeleni", kaže ona, prenosi Nova.

Ispostavilo i da je sve blizu, pa se ne koriste previše kola – selo Rudnik, Gornji Milanovac, Cvijićev vrh itd. Ogroman plus je i to što se od Beograda do Rudnika stiže za samo sat i po vremena kolima, s obzirom na to da je udaljenost oko 100 km.

Za obilazak se takođe preporučuju i obližnja istorijska mesta, kao što su Oplenac i Takovo, zatim manastiri Vraćevšnica, Voljača, Blagoveštenje i Nikolje.

Rudnik je šumadijski biser, čija se moć krije upravo u tome što nenametljivo pruža blagotvorni užitak, za svakoga ko odluči da ga poseti.

(Kurir.rs/Mondo)