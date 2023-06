DIGNEŠ 600.000, A MORAŠ DA VRATIŠ 936.000?! Stručnjaci upozoravaju sve koji bi keš kredit u sezoni svadbi i letovanja

BEOGRAD - Keš krediti jedna su od najpopularnijih bankarskih pozajmica među Srbima. Samo u aprilu, potražnja za ovom vrstom kredita porasla je za 0,5 odsto od marta, a ukupan dug stanovništva prema banka iznosi čak 666,8 milijardi dinara.

Međutim, iako ova vrsta kredita deluje kao dobra opcija za brz novac koji može da se iskoristi za letovanje ili veću kupovinu koja je trenutno neophodna, građani često zaboravljaju da su kamate za ove vrste zajmova izuzetno visoke, pa ako podignu kredit od 600.000 dinara, ukupan iznos koji će na kraju vratiti banci biće oko 936.000.

Razlog zbog kojeg građani vole keš kredite je taj što je procedura dobijanja pozajmice jednostavna – nakon odobravanja, novac leže na račun korisnika, a banku ne zanima na šta će on biti pozajmljen. Tako se građani zadužuju kada im je potrebna veća popravka automobila, letovanje, velika proslava i slično.

Mnogi bankarski klijenti kojima je novac potreban hitno, i ne razmišljaju koliku će kamatu morati da plate banci. A te kamate nikako nisu male, s obzirom na to da je keš kredit jedna od skupljih bankarskih “igračaka”, piše Nova.

Naime, kako sve centralne banke mesecima unazad povećavaju referentne kamatne stope na osnovu kojih se kasnije obračunavaju kamate kredita, tako rastu i iznosi kredita koji su indeksirani, bilo u evrima, bilo u dinarima.

Upravo je dinar valuta u kojoj se u Srbiji podižu gotovinski krediti. Da bi se utvrdilo koliko je keš kredit zapravo isplativ ili neisplativ, izračunat je ukupan iznos kamate koji će korisnik tokom celog perioda otplate vratiti banci.

Korišćena je fiksna kamatna stopa, koja je po pravilu uvek nepovoljnija, jer je u startu viša od varijabilne.

Iako je promenljiva stopa u startu niža, ona može drastično da varira kroz različite periode otplate, a kod nje se javlja još jedan problem - prilikom podizanja kredita, nemoguće je izračunati koliki je ukupan iznos kamate, s obzirom na to da će se ona menjati.

Većina banaka svojim klijentima nudi iznos pozajmice do 3.000.000 dinara. Period otplate uglavnom je od 12 do 71 mesec. Što se tiče kamata, one variraju od banke do banke, a idu do 20 odsto.

Ako je nekome potreban keš kredit od 100.000 dinara sa rokom otplate od godinu dana, sa kamatnom stopom od 19,11 odsto, mesečna rata biće mu 9.115 dinara. Na kraju roka otplate, ukupan iznos koji će dužnik vratiti banci biće 109.728 dinara. To znači da je ukupan iznos kamate 9.728 dinara. Ovaj iznos ne deluje mnogo, a razlog je, pored malog iznosa kredita, i to što je rok kratak - godinu dana. U nekim drugim slučajevima, kada su I iznos kredita i rok otplate veći - i ukupan iznos kamate je drastično veći.

Tako rata za kredit od 600.000 dinara sa rokom otplate od 60 meseci, ali sa istom kamatom od 19,11 odsto, iznosi 15.600 dinara.

Na kraju otplate kredita, ukupan iznos koji će banka da naplati od klijenta biće 936.040 dinara. Dakle, samo za kamatu, dužnik će morati da plati 336.040 dinara.

Na kraju, ako je nekome potreban maksimalni iznos gotovinskog kredita koju nudi većina banaka, a to je 3.000.000 dinara, što je oko 25.500 evra, ujedno i sa maksimalnim periodom otplate od 71 meseca, njegova mesečna rata biće oko 70.850 dinara.

Kada se na kraju otplate sve stavi na papir, dolazi se do iznosa od 5.030.470 dinara, što je ukupan iznos, i glavnice i kamate, koji će dužnik da plati banci.

To znači da će, samo za kamatu, klijent morati banci da da oko 2.030.470 dinara, što je oko 17.300 evra. Dakle, kao i kod svake vrste bankarske pozajmice, ukupan iznos kamate zavisi, između ostalog, od ukupnog iznosa kredita i perioda otplate.

Kada se pogledaju računice za keš kredite sa većim iznosima, jasno je zbog čega ekonomisti savetuju da se ova vrsta pozajmice koristi pažljivo.

Kurir.rs/Nova