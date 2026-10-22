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Kupovina ogrevnog drveta na prvi pogled deluje jednostavno: dogovorite cenu, naručite nekoliko metara i sačekate kamion. Ipak, upravo tada može da nastane zabuna. Prostorni metar nije isto što i kubni metar punog drveta, a način slaganja može značajno da utiče na količinu koju kupac dobija.

Evo šta treba proveriti pre nego što platite isporuku. Kada stignu drva za ogrev, mnogi kupci procenjuju količinu pogledom: da li je kamion pun, koliko ima cepanica i da li gomila izgleda dovoljno velika za dogovorenu cenu. Međutim, takva procena nije pouzdana.

Problem je u tome što se izraz "metar drva“ često koristi bez preciziranja merne jedinice. Kupac može da očekuje kubni metar punog drveta, dok je prodavac obračunao prostorni metar, koji uključuje i praznine između složenih komada.

Zato nije dovoljno pitati samo koliko košta metar. Važno je unapred znati šta se tačno kupuje, kako se količina obračunava i na koji način može da se proveri prilikom isporuke.

Prostorni metar nije isto što i kubni metar drveta

Razlika između ove dve mere jedna je od najvažnijih stvari koje treba razumeti prilikom kupovine ogreva. Prostorni metar predstavlja složaj koji zauzima prostor dimenzija jedan metar dužine, jedan metar visine i jedan metar širine. U taj prostor ulaze i same cepanice i praznine između njih.

Kubni metar punog drveta predstavlja zapreminu samog drveta, bez prostora između komada. Zbog toga jedan prostorni metar složenih cepanica ne sadrži jedan kubni metar punog drveta. U stručnim materijalima za ogrevno drvo kao orijentaciona vrednost navodi se oko 0,69 kubnih metara punog drveta po prostornom metru, mada stvarni odnos zavisi od oblika, dimenzija i načina slaganja cepanica.

Drugim rečima, nije automatski znak prevare ako u prostornom metru nema kubik punog drveta. To su dve različite jedinice mere. Problem nastaje ako se kupcu ne kaže jasno koja je mera ugovorena ili ako isporučena količina ne odgovara dogovoru.

Kako se pravilno meri složeno ogrevno drvo?

Ako je dogovorena isporuka složenih drva, osnovna provera počinje merenjem složaja. Za pravilno izmerenu količinu potrebno je utvrditi njegove dimenzije.

Postupak je jednostavan:

Proverite dužinu složaja. Meri se rastojanje od jednog do drugog kraja naslaganih drva.

Izmerite visinu.

Ako složaj nije svuda iste visine, izmerite je na više mesta i zabeležite odstupanja.

Izmerite dubinu odnosno širinu složaja. Važno je da znate koliko prostora drva zauzimaju u trećoj dimenziji. Pomnožite dimenzije. Za pravilan kvadar zapremina se računa formulom: dužina × visina × širina.

Uporedite rezultat sa dogovorenom količinom. Proverite da li je prodavac ugovorio prostorne metre, kubne metre punog drveta ili neku drugu meru.

Na primer, ako složaj ima dužinu dva metra, visinu jedan metar i dubinu jedan metar, zauzima dva kubna metra prostora, odnosno dva prostorna metra složenog ogreva ako su ispunjeni uslovi za takvo obračunavanje.

To, međutim, ne znači da sadrži dva kubna metra punog drveta. Praznine između cepanica i dalje ulaze u izmerenu zapreminu. Kod nepravilnog ili neujednačenog složaja potrebno je pažljivije merenje. Ako je dogovorena mera punog drveta, sama zapremina složaja nije dovoljna da se ta količina pouzdano utvrdi.

Kako da prepoznate da li je složaj pravilno složen?

Na količinu koja može da stane u određeni prostor utiču dužina, debljina i oblik cepanica, kao i način na koji su naslagane. Kada su komadi pravilno poređani, lakše je izmeriti dimenzije i uporediti isporuku sa dogovorom. Ako su drva neuredno nabacana, ukrštena ili ostavljaju neuobičajeno velike praznine, zapremina takve gomile ne može se jednostavno porediti sa zapreminom pravilno složenog ogreva.

Zbog toga je korisno da se način isporuke dogovori unapred. Ako se drva prodaju po prostornom metru složenog drveta, kupac treba da zna kako se ta mera utvrđuje. Ako se prodaju rasuta, u prikolici ili kamionu, ne treba automatski pretpostaviti da zapremina vozila predstavlja istu količinu kao pravilno složen ogrev. Fotografisanje isporuke i merenje pre pomeranja drva mogu biti korisni ako kasnije dođe do nesporazuma.

Na šta treba obratiti pažnju kada stigne kamion?

Pre nego što prihvatite isporuku, proverite nekoliko stvari:

Dogovorenu jedinicu mere: Da li je cena obračunata po prostornom metru, kubnom metru punog drveta ili drugoj meri?

Broj naručenih jedinica: Koliko je metara dogovoreno i da li je količina jasno navedena u poruci, ponudi ili računu?

Dimenzije složaja: Ako je moguće, izmerite dužinu, visinu i dubinu pre nego što se drva raznesu.

Način slaganja: Neuredno nabacana drva ne treba porediti sa pravilno složenim drvetom bez odgovarajućeg načina merenja.

Vrstu i stanje drveta: Proverite da li je isporučena dogovorena vrsta i da li stanje drveta odgovara onome što vam je obećano.

Prevoz i istovar: Utvrdite da li su uključeni u cenu ili se posebno naplaćuju.

Dokaz o kupovini: Sačuvajte račun, potvrdu, poruke sa prodavcem i druge podatke o dogovorenoj količini.

Ako količina deluje manja od naručene, najbolje je da odmah zabeležite dimenzije, fotografišete isporuku i pokušate da razjasnite razliku sa prodavcem. Mnogo je teže proveravati količinu nakon što su drva razmeštena, isečena ili pomešana sa ranije nabavljenim ogrevom.

Šta ako ste platili više nego što ste dobili?

Prvi korak je da uporedite stvarno izmerenu količinu sa onim što je dogovoreno. Važno je da obe strane koriste istu jedinicu mere. Poređenje prostornih metara sa kubnim metrima punog drveta može dovesti do pogrešnog zaključka. Ako postoji razlika, prodavcu treba predočiti konkretne podatke: dogovorenu količinu, izmerene dimenzije, fotografije i dokaz o plaćanju.

Ako problem ne može da se reši dogovorom, potrošač može da potraži savet nadležnog udruženja za zaštitu potrošača ili da se obrati nadležnim institucijama, u zavisnosti od okolnosti kupovine.Kod trgovine ogrevnim drvetom važno je da kupac pre kupovine bude obavešten o jedinici mere i ceni, kao i o eventualnim dodatnim troškovima. Roba treba da odgovara ugovorenoj količini i kvalitetu.

Nije važna samo količina: proverite i vlažnost drveta

Čak i kada je količina pravilno izmerena, ostaje pitanje kvaliteta. Vlažno drvo može lošije da sagoreva, jer se deo energije troši na isparavanje vode. Zato nije dovoljno uporediti samo cenu i broj metara. Na isplativost kupovine utiču i vrsta drveta, njegova vlažnost, dimenzije cepanica i troškovi sečenja, cepanja, prevoza i skladištenja.

Ako kupujete drva koja su predstavljena kao suva, pitajte kako je to utvrđeno. Kada je potrebno, vlažnost može da se proveri odgovarajućim meračem, uz pravilno merenje na sveže otvorenoj površini drveta. Spoljašnji izgled ili suva kora sami po sebi nisu dovoljni da pouzdano pokažu koliko je drvo suvo.

Pre kupovine postavite jedno važno pitanje

Pre nego što naručite ogrev, pitajte prodavca: "Da li cenu obračunavate po prostornom metru složenog drveta ili po kubnom metru punog drveta?“ Odgovor može da spreči nesporazum i omogući vam da pravilno uporedite ponude različitih prodavaca.

Kada drva stignu, proverite dogovorenu meru, dimenzije složaja i račun, a eventualnu razliku dokumentujte odmah. Tako ćete lakše utvrditi da li ste dobili ugovorenu količinu i izbeći da cenu ogreva procenjujete samo na osnovu izgleda kamiona ili veličine gomile. Kod kupovine drva nije presudno samo koliko ste platili, već i koja je količina ugovorena, kako se meri i kakav kvalitet drveta dobijate.