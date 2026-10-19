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Kovanice od dva evra svakodnevno nam prolaze kroz ruke, a da pritom gotovo nikada ne obraćamo pažnju na njihove detalje. Međutim, među njima postoje retki primerci za koje su kolekcionari spremni da izdvoje stotine, pa čak i hiljade evra. Posebno su tražena ograničena prigodna izdanja i kovanice sa greškama nastalim tokom proizvodnje.

Ipak, nije svaka kovanica sa neobičnim motivom vredna. Presudni su njena retkost, godina izdanja, očuvanost i eventualne fabričke greške.

Jedan od najpoznatijih primera je prigodna kovanica od dva evra koju je Monako izdao 2007. godine, povodom 25. godišnjice smrti princeze Grejs Keli, nekadašnje holivudske glumice.

R. B. Baron

Iskovan je samo 20.001 primerak, zbog čega je ova kovanica postala izuzetno tražena među kolekcionarima. Prepoznaje se po portretu princeze, natpisu MONACO i godini 2007, a na njoj se nalazi i oznaka autora portreta R. B. Barona.

Prema procenama kolekcionarskog tržišta, njena vrednost kreće se oko 3100 evra, u zavisnosti od stanja i uslova prodaje.

Ali postoji važan detalj: ova kovanica nije bila namenjena redovnom opticaju, već se prodavala kolekcionarima. Zato su šanse da je slučajno pronađete u novčaniku veoma male.

Osim retkih prigodnih izdanja, kolekcionarima su zanimljive i kovanice na kojima je tokom proizvodnje došlo do greške.

Jedna od poznatijih se naziva "jaje na oko". Reč je o grešci kod koje središnji deo kovanice nije pravilno smešten unutar spoljašnjeg prstena, pa se metali neobično preklapaju. Takav izgled podseća na jaje na oko.

Prema procenama koje prenose evropski mediji, primerci sa tom greškom mogu vredeti oko 100 evra. Kovanice na kojima su dve strane znatno zakrenute jedna u odnosu na drugu mogu dostići cenu od oko 200 evra, dok se za neke primerke iskovane na pogrešnoj metalnoj pločici pominju i iznosi do 650 evra.

Posebno zanimljiv primer dolazi iz Nemačke. Prigodna kovanica od dva evra iz 2021. godine, posvećena saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt, u jednom je slučaju greškom iskovana na metalnoj pločici namenjenoj kovanici od jednog evra.

Zbog toga su boje njenih delova obrnute: spoljašnji prsten je zlatne boje, a središte srebrne. Osim toga, teži 7,50 grama umesto uobičajenih 8,50 grama.

Ogromna vrednost

Prema proceni trgovca numizmatičkim predmetima Münzen Müller, uporediv primerak sa takvom greškom može vredeti oko 1200 evra.

Ako među sitnišem primetite kovanicu koja se razlikuje od ostalih, prvo proverite državu izdavanja, godinu i motiv. Korisno je uporediti je sa fotografijama zvaničnih izdanja, koje objavljuje i Evropska centralna banka.

Posebnu pažnju obratite na neobičan položaj središnjeg dela, zakrenute strane ili druge moguće fabričke nepravilnosti. Ali imajte na umu da oštećenja nastala korišćenjem nisu isto što i greške u kovanju.

Ako posumnjate da imate redak primerak, najbolje je zatražiti mišljenje numizmatičara ili specijalizovane aukcijske kuće. Važno je i da kovanicu ne čistite niti polirate. Takvi postupci mogu oštetiti njenu površinu i smanjiti kolekcionarsku vrednost.