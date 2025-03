Svaki kutak njegove kuće ispunjen je automobilima najpoznatijih brendova , mnoge od njih dobio je kao poklon dok je za nekim modelima išao čak u Nemačku. on izgledao kao pravi.

Stigao je do otprilike 60-og broja, čeka do aprila da izađu i preostali, a kada skupi sve biće mu, kako kaže, potrebno nekoliko dana da se izoluje i polako sklopi deo po deo. Na kolekciji kakvu ima ovaj Užičanin pozavideli bi mnogi. Godinama sakuplja makete autića i sada je dostigao broj od preko 3000, ali to je cifra koja se stalno povećava.