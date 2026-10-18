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Posle velike krize auto-industrije i pada prodaje novih vozila u vreme pandemije koronavirusa, tržište u Srbiji se oporavlja iz godine u godinu. Od početka godine zabeležen je rast veći od 20 odsto, čime su nadmašeni i rezultati iz pretpandemijske 2019. godine. Generalni sekretar Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Boris Ćorović rekao da je period krize u vreme korone definitivno iza nas.

- Na nivo iz 2019. ne da smo se vratili, nego smo ga i pretekli. Ja mogu da pomenem samo kao jednu informaciju za uvod: mi smo u onom ranijem periodu, 2006 - 2007, kad smo imali domaću proizvodnju "zastave 10", odnosno punta, dostizali cifre od čak 50.000 novih vozila. Pričamo o prodaji, odnosno o prvim registracijama - navodi Ćorović.

Dodaje da srpsko tržište novih putničkih i lakih komercijalnih vozila konstantno raste od 2023. godine, a u prethodne dve godine ostvaruje dvocifreni rast.

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Poređenja radi, na nivou Evropske unije, prema podacima Evropske asocijacije proizvođača motornih vozila sa stanovišta podataka do 31. avgusta, ostvaren je rast od 5,3 odsto, što ukazuje na to da je srpsko tržište raslo znatno brže.

Dominacija hibrida, benzin na drugom mestu, dizel u padu

Kada je reč o strukturi pogonskog goriva, na srpskom tržištu novih vozila dominiraju hibridi, koji su već od drugog kvartala pretekli benzince.

- Tržišni udeo hibrida u ovim vozilima koje smo pomenuli, u ovim prvim registracijama je čak 44,76 odsto. Kad kažemo hibridi, ovde mislimo i na plug-in hibride i takozvane blage mild hibride. Vozila na benzin 41 odsto, i ono što je posebno interesantno, pogon na dizel, kada govorimo o novim vozilima, je u padu i sada iznosi 9,3 odsto - objašnjava generalni sekretar Asocijacije.

Kada je reč o električnim automobilima, iako su u apsolutnim iznosima i dalje na simboličnom nivou, oni su dostigli četiri odsto tržišta, za razliku od prošle godine kada je to bilo dva odsto, prateći evropske trendove.

Ofanziva kineskih brendova i razvoj infrastrukture

Na tržištu se beleži i sve veća ponuda i prisustvo brendova iz Kine, koji su među prvima prepoznali interesovanje za hibridna vozila.

Prema rečima Borisa Ćorovića, od svih brendova koji se nalaze na evidenciji prvih registracija, čak 23 brenda su kineska, dok je 34 tradicionalnih sa prostora Evropske unije, Japana i Južne Koreje. Na ovogodišnjem Beogradskom sajmu automobila više od pola izloženih brendova bili su upravo kineski.

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Govoreći o potpuno električnim vozilima, Ćorović napominje da rast prodaje ne prati u potpunosti razvoj infrastrukture i broja punjača.

Sa dva glavna operatera, mrežom na benzinskim stanicama i kapacitetima javnog preduzeća "Putevi Srbije", u zemlji se procenjuje da postoji oko 250 javnih punjača, dok je u Srbiji registrovano oko 7.000 električnih vozila.

- Mi moramo da malo ubrzamo razvoj te infrastrukture za punjenje i izmene neke zakonske regulative vezano za električna vozila, imajući u vidu i činjenicu da smo mi tranzitna zemlja, da sve veći broj putnika iz zapadne Evrope prolazi kroz Srbiju, ide u Tursku, Grčku, obrnuto. Imamo sledeće godine i Ekspo, očekuje se da će jedan broj posetilaca možda doći električnim vozilima - upozorava Ćorović, dodajući da je letos usvojen nacrt zakona o alternativnim gorivima koji prati evropsku regulativu.

Idealna infrastruktura, prema njegovim rečima, podrazumeva pokrivanje glavnih putnih pravaca i koridora brzim DC punjačima na svakih 60 kilometara, u skladu sa pravilima Evropske komisije, uz širenje mreže na regionalne puteve i veće gradove.

Stanje na tržištu lakih komercijalnih vozila i planovi za luksuzne brendove

Tržište lakih komercijalnih vozila beleži oporavak, mada sa znatno manjim rastom u odnosu na putnička vozila. Za devet meseci ove godine registrovano je 3.931 lako komercijalno vozilo, što je rast od 3,69 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Kao potvrdu trenda dolaska luksuznih vozila, uz povratak brenda Leksus, Ćorović najavljuje i dolazak novih svetskih i luksuznih brendova sa kineskog tržišta čije se zvanične prezentacije i prodaja uskoro očekuju.