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Dok velike kompanije širom Amerike i Evrope vraćaju zaposlene na rad iz kancelarije pet dana nedeljno i dele otkaze zbog ušteda i primene veštačke inteligencije, u pojedinim japanskim firmama postoji drugačija praksa.

Hiljade starijih radnika plaćene su da redovno dolaze na posao, sede pored prozora i gotovo ništa ne rade, piše poslovni magazin Fortune.

Reč je o fenomenu poznatom kao "radnici pored prozora", odnosno "madogiwazoku". Ovaj izraz odnosi se na starije zaposlene, najčešće muškarce u kasnim pedesetim i šezdesetim godinama iz bejbi-bum generacije i generacije X, koji su zaposleni u okviru tradicionalnog japanskog sistema doživotnog zaposlenja i plata zasnovanih na radnom stažu.

Umesto da vode timove ili ugovaraju poslove, radni dan provode odgovarajući na poneki imejl, pregledajući dokumente, pretražujući internet ili gledajući u prazno. Pritom zadržavaju visoke plate, ali bez stvarne odgovornosti.

Podsticaji za zapošljavanje do 70. godine

Izmenama Zakona o stabilizaciji zapošljavanja starijih osoba i različitim državnim subvencijama, japanska vlada podstiče kompanije da obezbede radna mesta zaposlenima sve do 70. godine života.

Japan ima jednu od najviših stopa zaposlenosti starijih osoba u razvijenom svetu. Tokom 2022. godine više od četvrtine ljudi starijih od 65 godina i dalje je radilo.

Ankete pokazuju da 80 odsto japanskih radnika želi da nastavi da radi i nakon odlaska u penziju, pri čemu 70 odsto njih želi da ostane kod istog poslodavca.

Mlađe kolege nezadovoljne

Ovakav sistem izaziva nezadovoljstvo među mlađim generacijama.

Istraživanje konsultantske kuće Shikigaku, sprovedeno među 300 radnika starosti od 20 do 39 godina, pokazalo je da gotovo polovina ispitanika, odnosno 49,2 odsto, u svojoj firmi ima "starijeg kolegu koji ne radi ništa".

Čak 90 odsto mlađih radnika smatra da takve kolege negativno utiču na radnu atmosferu. Kao posledice navode pad radnog morala, što ističe 59,7 odsto, povećanje obima posla ostalima, koje navodi 49 odsto, i nepotrebne troškove kompanije, što smatra 35,3 odsto.

Zašto ih kompanije zadržavaju?

Uprkos kritikama mlađih radnika, japanski poslodavci u ovom modelu vide i značajne prednosti.

Premeštanjem manje prilagodljivih radnika na druga radna mesta, umesto njihovim otpuštanjem, kompanije čuvaju osećaj psihološke sigurnosti zaposlenih i smanjuju strah od iznenadnog gubitka egzistencije.