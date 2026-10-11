Slušaj vest

Lokalne samouprave i svi državni organi morali su do 16. septembra da se registruju na "ePlati" što za građane i privrednike znači jednostavnije plaćanje taksi i naknada, manje odlazaka na šaltere i papirologije. Kako sistem funkcioniše i kako se građani snalaze, objasnili su iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Napomenuli su da je suština "ePlati" da građani ili privrednici mogu elektronski da plate obavezu prema javnoj upravi, a da službenici proveru uplate obave kroz sistem bez traženja papirnog dokaza, odnosno uplatnice.

Kako funkcioniše sistem?

Iz NALED-a su ukazali da sistem funkcioniše tako što korisnik putem internet adrese https://plati.euprava.gov.rs pristupa "ePlati". Nakon toga bira uslugu koju želi da plati, kao na primer, izdavanje uverenja iz matične knjige rođenih.

- Sistem mu zatim automatski daje pregled koje takse mora da plati i kreira uplatnicu sa svim neophodnim podacima. Kreiranu uplatnicu građanin može da plati elektronski, platnom karticom ili korišćenjem IPS QR koda, a može i da je odštampa i plati u banci ili pošti. Važno je da prilikom plaćanja koristi podatke sa uplatnice koju je sistem generisao - naveli su.

Dodali su da građani i privrednici takse i naknade i dalje mogu da plate na uobičajen način ukoliko nisu generisali uplatnicu. U tom slučaju je neophodno da nadležnom organu dostave papirni dokaz o uplati.

Kako bi celokupna reforma bila uspešna, neophodno je da organi načine određene korake u tri različita sistema koja se međusobno uvezuju.

- To su sistem za popis taksi - JENP, sistem za popis postupaka - RAP i sistem za elektronsko plaćanje 'Plati'. Rok do 16. septembra odnosio se na registraciju organa na sistemu 'Plati' kako bi svi organi imali pristup proveri uplata po službenoj dužnosti - naveli su.

Sve jedinice lokalne samouprave su u predviđenom roku registrovale administratore na sistem "ePlati", ali je to tek prvi korak, ocenili su iz NALED-a.

- Potrebno je da pristup dobiju i svi službenici koji u konkretnim postupcima proveravaju uplate. Zato sama registracija još nije dovoljna da kažemo da je promena u potpunosti zaživela na svakom šalteru - kazali su.

NALED navodi da su tokom procesa reforme otvorena brojna pitanja koja ukazuju na složenost sistema neporeskih prihoda i potrebu za njegovim daljim uređivanjem i podsećaju da su građani ovakav način plaćanja i ranije koristili za pojedine usluge Ministarstva unutrašnjih poslova, poput izdavanja lične karte.

- Sistem je uspostavljen još 2021. i u prethodnih pet godina plaćeno je više od 16 miliona transakcija te možemo reći da su se građani navikli na sistem "Plati". Sada se taj princip proširuje i na druge postupke koje možemo da očekujemo do kraja godine - objasnili su.

Za sada građani imaju opciju "Opšta uplatnica" gde korisnik još uvek sam unosi deo podataka, pa je važno da dobije jasne i tačne instrukcije od nadležnog organa. Dalja automatizacija treba dodatno da pojednostavi korišćenje i smanji mogućnost greške do kraja ove godine.

Napomenuli su da novi postupci još nisu objavljeni na sistemu "ePlati" i da je korisnicima dostupan automatizovan način plaćanja samo za usluge MUP-a.