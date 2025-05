Podsetimo, pred sam kraj prošle godine doneta su rešenja o saglasnosti na studije o proceni uticaja na životnu sredinu za još dve deonice brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine - od raskrsnice sa priključkom na industrijsku zonu Kula do administrativne granice sa opštinom Srbobran, i od administrativne granice sa opštinom Vrbas do administrativne granice sa opštinom Bečej.

Prva deonica Osmeha Vojvodine, od Bačkog Brega do Kljajićeva, trebalo bi, kako je proletos najavio sada bivši resorni ministar Goran Vesić, da bude završena do kraja 2026. godine.

On je podsetio da je prvobitno bilo planirano da ta saobraćajnica ide do Nakova (Kikinda), sela na samoj granici između Srbije i Rumunije, ali da će s obzirom na to da je sa Rumunima dogovoreno da oni rade svoj deo puta prema Srpskoj Crnji, saobraćajnica ići do Srpske Crnje gde će biti urađen veliki granični prelaz.