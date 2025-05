Do tada moraju da se prijave na konkurs , koji je raspisalo resorno ministarstvo.

Ove godine će subvencije za najugroženije , koji uz status energetski ugroženog kupca mogu da dobiju sredstva do 90 odsto vrednosti sanacije domaćinstva , biti dostupne u svim gradovima i opštinama koje učestvuju u projektu.

Iz Ministarstva su ranije objasnili da je proširen obuhvat građana koji su socijalno ugroženi i na druge kategorije, a to su oni koji imaju ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i korisnici najniže penzije i invalidi rada. Svi oni će moći da se prijave za subvencije do 90 odsto vrednosti radova. Time im država pomaže da smanje potrošnju energije , uštede novac i povećaju komfor stanovanja .

Prema podacima iz popisa stanovništva iz 2022, oni se kreću od 1,9 miliona za JLS do 10.000 stanovnika, i idu do 12,5 miliona dinara za one sa preko 100.000 stanovnika. Opštine čiji je stepen razvijenosti ispod 60 odsto republičkog proseka, nisu u obavezi da učestvuju sa sopstvenim udelom u finansiranju ovog programa, a iznos koji mogu da potražuju je dva miliona dinara.