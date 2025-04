Svi vozači kome je oduzeta vozačka dozvola, a žele ponovo da je dobiju, tačnije steknu pravo za povraćaj vozačke dozvole, moraju da pohađaju - obavezni seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja , kako se to zvanično zove. Kako izgleda ovaj seminar, koliko košta i zbog čega vozači u Srbije najviše gube vozačku dozvolu?

Seminar za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja(ABS) i prijava nije automatska nakon što se podmire sve sankcije (novčane kazne i zabrane upravljanja) već se vrši samoinicijativno, onda kada osoba kojoj je oduzeta vozačka dozvola to želi.

Trajanje seminara

Taj seminar, praktično ponovno polaganje za vozačku dozvolu, traje 14 radnih dana, odnosno 40 nastavnih časova. Svaki dan vozač pohađa 3 časa u periodu od 17-20 sati. Kako nam objašnjavaju, vozač mora biti prisutan na svim časovima, ne postoji mogućnost odsustvovanja. Zapravo može, ali! Ukoliko se desi da polaznik ne prisustvuje najmanje i jednom času seminara, moraće ponovo da pohađa kompletan seminar od samog početka!

Kako navodi ABS, seminar je isti za sve polaznike, bez obzira na koji način, zbog kojih prekršaja, odnosno krivičnog dela su ostali bez vozačke dozvole, a nakon odslušanog seminara i položenog ispita, polaznik stiče pravo na povratak vozačke dozvole.

Kako izgleda ispit

Agencija za bezbednost saobraćaja ističe da nakon pohađanja seminara i dobijanja potvrde o završenom seminaru, polaznik stiče uslov za izlazak na ispit.

Ispit najčešće polaže poslednjeg, to jest 14. dana seminara koji je pohađao, ali to nije i obaveza, ispit se može polagati i kasnije.

Ispit se sastoji od 20 pitanja sa četiri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan od ponuđenih odgovora u potpunosti tačan, dok se test se rešava tako što se zaokružuje slovo ispred odgovora za koji kandidat smatra da je tačan, a da bi položio, potrebno je da tačno odgovori na najmanje 15 pitanja.

Potom, kandidat koji položi ispit, dobija Uverenje o položenom ispitu, dok kandidat koji ne položi ima pravo na uvid u test, a na sledeći ispit može izaći kada protekne najmanje 15 dana od prethodnog polaganja ispita.

Koliko iznosi cena seminara

Ako polaznik seminara nakon odslušanih časova iz prvog puta položi ispit, ukupni troškovi procesa u Agenciji za bezbednost saobraćaja iznose 43.000 dinara:

Prijavu za seminar unapređenja znanja - 25.000 dinara (dostavlja se prilikom podnošenja dokumentacije)

Polaganje ispita znanja iz bezbednosti saobraćaja - 15.000 dinara (dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno pri prijavi ispita)

Izdavanje uverenja o položenom ispitu znanja iz bezbednosti saobraćaja - 3.000 dinara (dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno pri prijavi ispita).

Kada sve može da se oduzme dozvola

Kako je za "Blic" otkrila profesorka Seminara unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja i instruktorka vožnje, Aleksandra Konc Jablan, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja oduzimanje vozačke dozvole se podrazumeva za sledeće četiri situacije:

Ako vozač koji poseduje vozačku dozvolu ima 18 ili više kaznenih poena

Ako vozač koji poseduje probnu vozačku dozvolu stekne 9 kaznenih poena

Foto: Snežana Krstić / Ringier Aleksandra Konc Jablan

"Ostali slučajevi podrazumevaju da je vozač osuđen pravosnažnom presudom za krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja koje za posledicu ima smrtni ishod, teške telesne povrede, teške povrede, odnosno imovinsku štetu", navodi Konc Jablan za "Blic".

U pitanju su:

Ukoliko je vozač pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje za posledicu ima smrt lica.

Ukoliko je više od jednom u roku od pet godina pravnosnažno osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje za posledicu ima teške telesne povrede drugog lica.

Ukoliko je više od jednom u roku od tri godine pravnosnažno osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje za posledicu ima telesne povrede drugog lica ili imovinsku štetu.

Zbog čega vozači u Srbiji gube vozačku dozvolu

Aleksandra Konc Jablan ističe za "Blic" da veći broj vozača koji pohađaju seminar jesu oni koji su izgubili vozačku dozvolu zbog prekršaja i nepoštovanja pravila, a ne nepoznavanja propisa.

"Svako od tih vozača zna da se ne sme prekoračiti brzina, da nije dozvoljeno voziti pod uticajem... Zato je seminar vrlo pažljivo osmišljen i stalno se unapređuje", dodaje Konc Jablan.

Koji se to propisi najčešće ne poštuju

"To je neprilagođena, nebezbedna brzina, gubitak kontrole nad vozilom i vožnja pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Naravno, jedan faktor nije uzrok saobraćajne nezgode niti je jedan prekršaj razlog da se oduzme dozvola. Vrlo često se dešava da vozači pod uticajem alkohola izgube kontrolu nad vozilom upravo zato što su pod njegovim uticajem. Zatim, upotreba mobilnih telefona dovodi do neobraćanja pažnje na saobraćaj što dovodi do zakasnele reakcije u saobraćaju i što za posledicu ima saobraćajne nezgode", objasnila je Aleksandra Konc Jablan za "Blic".

Foto: Snežana Krstić / Ringier Aleksandra Konc Jablan

Kako izgleda jedan seminar

Seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja se sastoji od ukupno 40 nastavnih časova, a kako objašnjava Konc Jablan oni su podeljeni u tri celine:

15 časova je posvećeno obnavljanju znanja iz oblasti saobraćaja i bezbednosti saobraćaja

16 časova je posvećeno promeni načina razmišljanja o bezbednosti saobraćaja i formiranju stavova koji dovode do bezbednijeg učešća u saobraćaju kako bi se probudila svest o ličnoj odgovornosti i mogućim posledicama nepropisnih i nebezbednih ponašanja

9 časova polaznici imaju mogućnost da iznesu svoje mišljenje - u pitanju su diskusije i radionice

"Na tim seminarima mogu da primetim kako se sami stavovi i raspoloženje polaznika menjaju od prvog do poslednjeg dana. Mnogi polaznici seminar doživljavaju kao jedan vid kazne. Međutim, prolazeći kroz ovaj seminar mi ih motivišemo da što više oni učestvuju", ističe profesorka.

"Kazna je najmanje zlo"

Za kraj Aleksandra Konc Jablan podelila je važnu poruku svim vozačima:

"Najvažniji zaključak je da ljudi shvate da je kazna najmanje zlo koje može da se desi zbog nepoštovanja propisa. Svaka kazna može da se plati, da prođe vreme zabrane upravljanja vozilom, pa i zatvorska kazna prođe, ali mnogo opasnija posledica nepoštovanja propisa jeste saobraćajna nezgoda, povređena lica, često i sa trajnim posledicama, poginula lica i unesrećene porodice", istakla je ona.

Foto: Mitar Mitrović / Ringier .

Takođe, kako je za "Blic" otkrila, polaznici na kraju seminara vrlo često znaju da izgovore vrlo važnu rečenicu:

- Vi ste mi promenili život, sad drugim očima gledam na stvari. Sad shvatam koliko je to važno ne samo za mene, nego i za moju decu, moju porodicu i za sve ostale. Čak se dešava da nam neki polaznici kažu: "Ovi seminaru su odlični, trebalo bi nešto slično organizovati i za vozače koji nisu napravili prekršaj" - otkriva.

Šta kaže statistika

Statistika koju nam je otkrila Aleksandra Konc Jablan kaže da je prosečna starost polaznika Seminara za unapređenje znanja iz oblasti bezbednosti oko 40 godina, dok je obrazovni profil uglavnom srednje obrazovanje.

Takođe, dešavalo se da seminar pohađaju i doktori nauka, a kada je reč o polu, čak 98 odsto polaznika čine muškarci, tako da je sve dva odsto žena zastupljeno i to uglavnom mlađe i srednjih godina.