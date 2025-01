- Evropska centralna banka nije spustila kamatne stope u dinamici koju smo očekivali, inflacija se zadržala u Evropi, kamatne stope su sporije spuštane, pa krediti nisu postali tako brzo povoljni kao što smo očekivali. U ovoj godini se očekuje značajan pad kamata, povratak kreditnih kupaca tako da već do polovine godine možemo da očekujemo povratak značajnog broja kupaca i rast tražnje - ocenjuje sagovornik RTS-a.

- Ponuda nam je sasvim dovoljna, trenutno gradimo stanove na istorijskom maksimumu, oko 40.000 stanova godišnje dobije građevinsku dozvolu na teritoriji cele Srbije, više od pola u Beogradu. To je dovoljno za našu zemlju za one koji kupuju stanove da bi u njima živeli. Međutim, tražnja je velika jer postoji mnogo investicionih kupaca koji tu plasiraju svoj kapital. Očekujemo da se to lagano menja i da se deo investicionih kupaca seli sa tržišta nekretnina - smatra direktor za procene za region Jugoistočne Evrope u kompaniji CBRE.