Ipak, vlasnici stanova često zaziru od prijavljivanja svojih stanara, jer veruju da to sa sobom nosi dodatne finansijske obaveze, uključujući i plaćanje poreza. Šta je, zapravo, istina? Da li vlasnici, zaista, imaju razloga za brigu?

- Sam čin prijave stanara ne povlači nikakve dodatne troškove za vlasnika. Problem može nastati u situacijama kada stanar koristi adresu za registraciju privrednog društva, jer to može dovesti do pokretanja izvršnih postupaka na toj adresi, ukoliko dođe do dugova ili drugih pravnih problema. Stanodavci zbog toga često zaziru od ovih situacija i postaju oprezni pri davanju saglasnosti za prijavu - navodi advokatica.