- Imamo nekoliko banaka koje su prihvatile ovaj program. Od 1. marta krećemo s primenom, radi se o kreditima do 100.000 evra i nema ograničenja kad je visina primanja mladih u pitanju. Nismo ograničili ni visinu vrednosti nekretnine, od toga smo odustali. Svima od 20 do 35 godina, bez obzira na visinu primanja, dozvoljen je kredit. I zaposleni i nezaposleni mogu da uzmu kredit, jedino treba da imaju jemca koji je kreditno sposoban član porodice - izjavio je Mali.

- Prevremena otplata kredita bez naknade će biti moguća delimično i u celosti. Prva godina je grejs godina - fiksna kamatna stopa 3,5 odsto, subvencija države dva odsto, kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto. Od druge do šeste godine fiksna kamatna stopa je 3,5 odsto, subvencija države dva odsto, a kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto. Nakon šeste godine kamatna stopa je varijabilna 3M/6M Euribor + 2%. Period otplate je do 40 godina, a najviše do 70. godine života. Garancija države je 40 odsto do desete godine otplate kredita - objašnjavaju u Ministarstvu finansija.