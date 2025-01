Kenni Buki, stručnjak za usklađenost iz Velike Britanije mlađa od 30 godina, radila je u kompanijama poput KPMG i Visa. Do svoje 25. godine uspela je da uštedi 50.000 funti (oko 63.000 dolara) i dobije hipoteku za svoj prvi dom. Njen ušteđeni iznos i hipoteka verifikovani su od strane CNBC Make It.

- Potekla sam iz okruženja gde smo morali pažljivo da rukujemo novcem, a novca nije uvek bilo u izobilju. Odrasla sam s osećajem oskudice u vezi s novcem - rekla je Buki u intervjuu za CNBC Make It.

To je značilo da je imala dvosatno putovanje do posla i nazad većinu dana, ali je rekla da se štednja isplatila.

- Razumela sam svoj krajnji cilj. Nisam želela budućnost gde se borim s novcem. To mi je bilo daleko važnije od luksuznog života - rekla je Buki.

- Nakratko sam pala u tu zamku, ali sam brzo shvatila da to nije ono što sam želela. Prodala sam BMW posle nekoliko meseci i vratila se Fordu.

- Postoje stvari koje još uvek ne bih radila, na primer, ne mislim da je pravo vreme za kupovinu luksuznog automobila, čak iako to mogu sebi da priuštim - rekla je.

- Potrebno mi je da imovina plaća za to, a ne moj džep. Jer, po mom mišljenju, to je način da se zarobiš u trci za preživljavanje, stalno stičući luksuzne stvari. To je, za mene, oblik ropstva.