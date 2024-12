PR menadžer 4zida Aleksandra Mihajlović kaže za Euronews Srbija da to predstavlja rast od oko 26 odsto.

Osim povoljnijih cena kao značajnog faktora, Mihajlović kaže da to naselje ima relativno dobre saobraćajne veze sa ostatkom grada, dve osnovne škole, jednu gimnaziju, više vrtića i veliki Dom zdravlja.

- Mirijevo takođe beleži značajnu izgradnju novih stambenih jedinica. To povećava ponudu nekretnina na tržištu, a samim tim i broj oglasa. Ova novogradnja često nudi povoljne uslove kupovine - rekla je Mihajlović.

Kakve su prognoze za 2025. godinu

Iako je 2024. godina dovela do blagog usporavanja tražnje, cene kvadrata nastavile su da rastu, pa se postavlja pitanje da li će oni koji u 2025. odluče da kupe stan, kvadrat plaćati još više.

On kaže da je evidentno da postoji rezervoar tražnje koji je i dalje živ, i da još postoji višak likvidnosti.

- Dijaspora, zbog svoje kupovne moći insistira na kvalitetu gradnje, i oni kupuju nekretnine na top lokacijama. Procenjuje se da godišnje 13.500 do 15.000 ljudi dođe iz unutrašnjosti u Beograd i promeni prebivalište, a procena je da ih je nezvančno bar dva puta više. To je tražnja od 25.000 do 30.000 ljudi koji moraju da iznajme ili da kupe stan. Peti izvor tražnje su geopolitičke migracije i uticaj dolaska Ukrajinaca i Rusa, a sada je povećana i tražnja ljudi iz Izraela koji su zainteresovani za iznajmljivanje nekretnina - naveo je Lončar.