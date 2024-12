S tim u vezi, Narodna banka Srbije je usvajanjem podzakonskih akata blagovremeno uspostavila odgovarajući regulatorni okvir za realizaciju predloženog programa države u domenu za koji je nadležna, i to na način da banke pri odobrenju kredita u okviru ovog programa mogu da primene tzv. LTV (loan to value) limit od 99% (što znači da učešće klijenta banke može biti 1% u finansiranju nepokretnosti koju kupuje iz kredita). Pored navedenog, banke mogu da primene i niži ponder rizika od 35% na celokupnu izloženost po osnovu stambenog kredita koji se odobrava u okviru programa podrške države mladima za kupovinu prve stambene nepokretnosti.