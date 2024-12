Dok su studenti koji nedeljama blokiraju fakultete protestovali ispred Predsedništva, Vučić je u istoj zgradi najavljivao povoljnije uslove za stambene kredite za mlade. Jedna od mera jeste smanjenje učešća sa 20 na tri odsto, mada je, samo nekoliko dana kasnije, to još jednom smanjio na jedan procenat.

Pod mlade, Vučić je svrstao sve građane Srbije od 20 do 35 godina.

Učešće je, inače, iznos koji klijent treba da obezbedi kako bi mu bio odobren stambeni kredit. On u gotovo svim slučajevima iznosi 20 odsto vrednosti nekretnine. Dakle, ako stan košta 100.000 evra, korisnik treba da ima 20.000 učešća, a banka odobrava kredit od 80.000.

Prva računica koju je izneo predsednik Vučić bila je da stan od 48 ili 50 kvadrata u Beogradu košta 75.000 evra , a da će učešće biti 1.000 evra. Prema toj računici, prve godine rata će iznositi 121 evro, pri čemu će država dotirati još 99. Od druge do šeste godine otplate, ovaj iznos biće 200 evra.

Ministar finansija Siniša Mali stoga je izneo novu računicu: prve godine, rata kredita biće 93 evra, od druge do šeste 198.

“Od šeste godine, koliko traje subvencionisanje, kamatna stopa ide na 257 evra plus euribor kamata”, najavio je Mali.

Pronašli smo dvadesetak stanova ove kvadrature do 70.000 evra – uglavnom je u pitanju suteren, a lokacije koje dolaze u obzir su Borča, Mladenovac, Barajevo, Krnjača, Padinska skela…

“Za tu cenu, može da se nađe stan preko Pančevačkog mosta, generalno na periferiji”, kaže on.

Međutim, pored uslova koje postavlja država, tu su i uslovi koji postavljaju banke. Svaka banka proceniće kreditnu sposobnost klijenta, odnosno mogućnost da isplaćuje kredit, što u praksi znači proveru visine zarade. Takođe, banke zahtevaju da korisnici stambenog kredita budu stalno zaposleni i to najmanje određeni vremenski period, koji zavisi od banke do banke – negde su to tri meseca, a negde dve godine.