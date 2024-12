Država je najavila pomoć mladima za kupovinu prvog stana , učešće bi bilo od 3 do 5 odsto, a pominje se i umanjena rata od 200 evra. Koliko je takva računica realna u saznali smo u priči novinarke Kurir televizije, Nine Aranđelović.

- Podržavam tu politiku, lično mislim da je to dobro pokrenuto. Treba mladim ljudima obezbediti stambeno pitanje, posao, jer onda neće da odlaze odavde iz zemlje.

- Učešće od 15 do 20%, koji mladi građanin danas može da skupi toliko sredstva odjednom? Zaista bi moglo da olakša ukoliko se smanji učešće i ukoliko se sam taj proces stambenog kredita olakša za nas koji želimo - rekli su neki od građana.

- Veće učešće, manji iznos kredita i obrnuto. To znači da kada uzmete veći iznos kredita, biće mu veća mesečna rata i na kraju će platiti više kamata banci, odnosno na kraju će mu taj kredit biti skuplji, tako da nisam siguran koliko benefita donosi to smanjenje učešća. Svakako država može da subvencioniše ili iznos učešća ili iznos kredita ili da to subvencioniše kroz kamatu, recimo ako je kamata 5 posto da u tom programu subvencija kamata bude 3 posto, a da ostalo država subvencioniše bankama.