Kada govorimo o Pomoravlju, navodi naša sagovornica, primetan je veći broj klijenata iz inostranstva tokom praznika. To su uglavnom naši ljudi, koji kada dođu praznici iskoriste priliku da dođu u zavičaj i da kupe stan ili kuću.

- Većina njih bira mesto iz kog su poreklom. Međutim, Srbija je postala vrlo atraktivna i za strance. Imamo među klijentima i dosta Rusa i Kineza. To su uglavnom oni koji investiraju a mnogi žele da, dok su ovde, obezbede sebi i krov nad glavom. Neki kada kupe nekretnine povuku za sobom i svoje prijatelje, poznanike i rođake, pa se krug novih inostranih klijenata širi. Sviđa im se što je kod nas sve jeftinije, pogotovo su značajno niži troškovi života, ali i cene nekretnina , koje su jeftinije u odnosu na zemlje iz kojih dolaze. Neretko biraju Srbiju i zbog prelepe prirode i dobre klime.

Ova grupa ljudi uglavnom kupuje kuće na selu, stanovi nisu na vrhu njihove liste interesovanja. Cene kuća u Pomoravlju se kreću od 25.000 evra pa naviše, dok pristojna kuća ide od 35.000 do 50.000 evra. To su objekti koji su odmah useljivi. Nalaze se u selima sa potpuno uređenom infratsrukturom, imaju dobre puteve, struju, a tu su i prodavnice, škole, ambulante.

- Naše tržište je naročito interesantno i Kinezima koji dolaze iz Bora, najčešće u Jagodinu i Paraćin , dok imamo i Borane koji su prodali svoja domaćinstva kineskim investitorima. Oni napuštaju svoj zavičaj i dolaze najčešće u Jagodinu, Ćupriju ili Paraćin. Sele se čitave porodice i biraju uglavnom imanja na selu, traže veće kvadrature nekretnina i one u boljem stanju.

Kada govorimo o stanovima, oni ovoj grupi ljudi nisu toliko zanimljivi, a i kada ih traže to su često manje stambene jedinice, garsonjere i jednosobni. Trend je da se u što manjoj kvadraturi spakuje što više soba. Novogradnja se u Pomoravlju prodaje od 1.400 po kvadratu, pa i do 1.500 evra, dok cena starogradnje zavisi od stanja zgrade, spratnosti, da li objekat ima lift ili ne, a iznosi se kreću od 800 do 1.100.