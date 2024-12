Za stan od 50 kvadrata u trećoj zoni, gde živi najveći broj Beograđana, iznos na uplatnici za godišnji porez biće uvećan za 600 do 700 dinara . To je okvirna računica posle poslednje sednice gradske skupštine. Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada, rekao je za RTS da ako građani imaju starije stanove, ne treba da očekuju veće povećanje poreza na imovinu od tri do četiri odsto .

Cena kvadrata od 200.000 dinara

- Kada dođemo do računice da je cena kvadrata 200.000 dinara u određenoj zoni, poreska stopa za stanove do 10 miliona je 0,4 odsto, od 10 do 25 miliona je 0,6 odsto, od 25 do 50 miliona je jedan posto, što će reći da štitimo one koji imaju manje – ljude koji imaju nekretnine koje su manje vrednosti štitimo. Oni plaćaju manji porez, a oni koji imaju nekretnine veće vrednosti plaćaju veći porez - naveo je kako to izgleda na konkretnom primeru.