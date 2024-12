Potražnja za stanovima do 150.000 evra u Beogradu raste, a kupci se odlučuju na kompromise zbog ograničenog budžeta. Najtraženije lokacije su Novi Beograd, Voždovac i Zvezdara, dok rubni delovi nude više kvadrata za isti novac. Novogradnja dominira zbog prednosti koje nudi

Ljudi više ne biraju lokacije, već u zavisnosti od iznosa novca koji imaju traže sebi nekretninu. Danas su najtraženija roba stanovi do 150.000 evra, a kupci su spremni na razne kompromise. Gojko Potparić, direktor agencije GAMA property ističe da je u ponudi najmanje takvih stanova i da nađu kupca čim se pojave na oglasu.

U njegovoj agenciji su najtraženije lokacije Voždovac, Zvezdara i Novi Beograd.

- Novi Beograd pre svega jer ljudi više ne žele da gube mnogo vremena u saobraćaju i ako rade preko mosta uvek biraju i stan ovde. Ima dosta novih kompleksa, a cene se kreću od 3.500 evra pa naviše.

Traže se, tvrdi on, i stariji stanovi za renoviranje pošto imaju dobru infrastrukturu i lokaciju, ali je sa druge strane njihova najozbiljnija mana nedostatak parkinga.

Kome nije važna lokacija za 150.000 evra se najviše kvadrata može kupiti u rubnim delovima grada. To su pre svega Mirijevo, zatim Borča i Krnjača gde se za toliko novca može pazariti i novogradnja, ali i stariji stan sa ozbiljnom kvadraturom. Zbog projekta EXPO, Surčin je znatno poskupeo, a Ledine su od jedne, da tako kažem, problematične lokacije koju niko nije želeo, došle do toga da je nemoguće naći nešto ispod 2.200 ili 2.500 evra. Višnjička banja još nema tako skup kvadrat, ali mislim da to neće još dugo potrajati.

GAMA property u svojoj ponudi ima najviše projekte novogradnje, jer se pokazalo da ona ima mnoge prednosti u odnosu na starogradnju.

- Takva je situacija jer se način stanovanja promenio. Sada se traže uglavnom kompleksi, odnosno lepo uređene i kvalitetne zgrade koje ispunjavaju sve standarde savremenog stanovanja. Druga stvar je što u starim stanovima uvek imate renoviranje koje je u poslednje vreme dosta poskupelo, a pritom je jako teško pronaći majstora. Ono što je nekada trajalo dva meseca, sada traje šest, a ne treba zanemariti ni nerviranje i poskupljenje materijala.

On navodi da čak i kada sprovedete celokupno renoviranje i dalje ostanete da živite u staroj zgradi pa lako može da se dogodi da komšiji, recimo, pukne cev i da morate sve iz početka.

- To su sve objekti iz sedamdesetih i osamdesetih godina, a neki su čak građeni odmah nakon rata. Ulazi su često neuređeni, zidovi neokrečeni, a kad procuri krov ili se pokvari lift jako je teško organizovati stanare da to reše. To su sve razlozi zbog kojih uvek pre preporučujemo nove stanove. Tu se uvek provlači i pitanje parkinga. Stare zgrade imaju uglavnom javne parkinge, retko koja garažu, a današnje porodice imaju potrebu za najmanje jednim parking mestom, nekada čak i za tri. Prednost novogradnje je što ona uglavnom podrazumeva i mogućnost kupovine parking mesta - priča naš sagovornik i ističe da je zanimljiv fenomen i to što su se u poslednje vreme cene novogradnje i starogradnje gotovo izjednačile.

Stara gradnja ima uvek za nijansu bolju lokaciju, a i kada pronađete novi stan na dobroj lokaciji on košta mnogo. Ljudi koji prodaju stare stanove formiraju cenu tako što gledaju koliko traži komšija na 100 metara pored, pa ako on može da traži 3.000 evra, zašto ne mogu oni 2.800. To je stvarno nerealno, pa se obično te cene koriguju kroz pregovore. Iznos zna da "klizne" pet do 10 odsto u zavisnosti od toga koliko ga je prodavac realno postavio na početku. Oni koji ne žele da popuste oglašavaju se po dve ili tri godine. U suprotnom stan se relativno brzo proda.

Potparić objašnjava da njegova agencija svake godine klijentima nudi po nekoliko projekta novogradnje. Ove godine su aktuelni s121 Garden u Vojvode Stepe, kao i projekti na Banovom brdu i Kopaoniku, a sprema se i jedan u Višnjičkoj banji.

Najviše interesovanja u GAMA property bilo je za kompleks u blizini crkve na Voždovcu. To je objekat sa 56 stanova čija je cena od 3.000 do 3.350 evra po kvadratu plus PDV.

Ovde je 90 odsto kupaca pazarilo nekretninu iz sopstvenih sredstava. To su pre svega mlađi bračni parovi sa ušteđevinom ili nasledstvom od roditelja, koji traže stanove do 150.000 površine oko 45 kvadrata. Drugi kupuju za investiciju, jer je ova lokacija blizu fakulteta i odlična je za izdavanje. Zatim ljudi iz inostranstva koji polako pripremaju sebi penziju i četvrti su zaposleni sa solidnim platama koji mogu da plate današnje skupe kredite. Njih je svega desetak odsto.

Što se tiče Banovog brda ovde je kvadrat novogradnje išao od 3.300 do 3.700 evra, dok je projekat na Kopaoniku ujedno i udarni.

Radi se o kompleksu na Kopaoniku na samoj stazi i predviđena je izgradnja oko 200 apartmana, sada ih je 100. Ovo je čista investicija, kupovina iz zadovoljstva, za prave skijaše. Kompleks je izmešten iz centra i gužve, ima bazen, spa, teretanu, skijašnicu. Cena je u početku bila 3.800, a sada ide i do 4.600 evra po kvadratu plus PDV. Najmanji apartman je 23, a najveći 90 kvadrata. Ovde nema kredita jer to nije objekat koji može da se tako finansira, pošto se vodi kao turističko poslovni kompleks. Kupci su naši ljudi iz biznisa i privrede koji ostvaruju viškove i kupuju nekretnine, a ima i onih koji pazare iz ličnog zadovoljstva.

Potparić navodi da je je poslednjih meseci veliko interesovanje kupaca i za naselje Višnjička banja. Ovde u januaru počinje izgradnja novog objekta, a ljude najviše privlači povoljnija cena kvadrata od 2.200 evra plus PDV.