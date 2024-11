Cene u prvom nedeljnom periodu decembra kreću se od 50 pa čak do 1.600 evra za jednu noć , a ako želite da provedete Badnjak i Božić u ovom čarobnom kraju, na nekim mestima ćete morati da platite i dvostruko. Naravno, ako uopšte uspete da nađete smeštaj u tom periodu, jer je većina već rezervisana.

Smeštaj u vili sa pet zvezdica

Za one dubljeg džepa koji na raspolaganju imaju 5.000 evra, tri dana Božića mogu da provedu u prelepoj vili „Luiv Chalet“. Reč je o vili sa pet zvezdica , a gostima su na raspolaganju privatni unutrašnji bazen, sauna, wellness sadržaji, besplatan Wi-Fi, privatno parkiralište i punionica za električna vozila.

Za skromniji budžet

Ponuda za skromniji budžet

Za one sa skromnijim budžetom, a koji ipak žele Badnjak i Božić da provedu u idili Gorskog kotara, na raspolaganju je nekoliko smeštajnih jedinica do 400 evra. Jedna od najslađih je sigurno „Little Paradise House“ koja od 24. do 27. decembra košta 331 evro. Ova slatka kućica smeštena u mestu Lič nudi pristup terasi i besplatnom privatnom parkiralištu. Objekat je za nepušače i nalazi se 26 km od Nacionalnog parka Risnjak.