- Poenta je u tome da to uđe u sistem fiskalizacije i sistem bezbednosti odnosno prijave gostiju. Da, vi imate pravo da izdate svoj stan, to vam niko ne ograničava, ali sa druge strane to isto morate da prijavite kako ministarstvo unutrašnjeg poslova, odnosno kako da prijavite svoje goste, tako isto i da prijavite poreskoj administraciji, odnosno da platite porez na to - naveo je sagovornik.

"Stan na dan nadomešćuje manjak hotelskih soba"

- Svaki stan praktično može da se registruje kao stan na dan. Da li je on regulisan kao objekat za ugostiteljstvo ili je kategorisan kao turistički objekat, to i dalje nije u potpunosti rešeno. Negde svakodnevno je oko 4.000 stanova izdato, što odgovara otprilike onoj popunjenosti koju ima Airbnb od 50 odsto u odnosu na one koji su u ponudi. Ali ta oblast je nešto što u Beogradu trenutno na neki način nadomešćuje nedostatak hotelskih soba. Beograd ima znatno manje hotelskih soba nego drugi gradovi ove veličine u regionu, tako da to je jedna zona koju tek treba da sredimo - rekao je on.