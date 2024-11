U Srbiji se, prema sajtovima za izdavanje, oglasima i različitim platformamama može naći više hiljada stanova koji se izdaju po konceptu "stan na dan". Reč je o izdavanju za kratkotrajan boravak - na jedan dan, odnosno noć, a u ponudi su i stanovi koji se iznajmljuju za dnevni odmor, po satnici. Cene zavise od lokacije, opremljenosti, veličine, broja gostiju i kreću se u proseku od 25 do 150 evra i više. Najveća ponuda takvih stanova je u Beogradu, gde su i cene "najjače" .

Od jeftinih do luksuznih, od skromno opremljenih do onih sa đakuzijem i saunom. Od garsonjera do trosobnih – sve se u Beogradu, ali i Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i drugim gradovima može iznajmiti za dan ili dva. Osobe koje iznajmljuju stan na dan su najčešće turisti, ljudi koji su na proputovanju kroz Srbiju ili oni kojima je ta vrsta iznajmljivanja neophodna zbog posla.