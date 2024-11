Mnogi danas žele da na krovovima svojih domova imaju solarne panele , a opcija koja to omogućava može biti znatno olakšana kada se dobiju državne subvencije .

- Sigurno ste već čuli da mnoge opštine u Srbiji nude subvencije za ugradnju solarnih panela i to do 420.000 dinara, što i predstavlja polovinu sredstava ukupne investicije - tvrde u jednoj firmi koja se bavi ugradnjom. - Svaka opština u određenom delu godine raspisuje konkurs za građane koji mogu da se prijave za ugradnju solarnih panela preko subvencija. Nema pravila u kom periodu godine se konkurs raspisuje već to svaka opština odlučuje zasebno.