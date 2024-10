- Kuća u mestu Slovac kod Lajkovca: kuća je veličine oko 50 kvadrata plus terasa sa oko 40 kvadrata i šupa od 15 kvadrata, plac ima 11 ari u građevinskoj zoni, skroz u krug ograđen voćkama (kruške, jabuke, šljive, trešnja, dunja, mušmule…paulovnia, lavande…), struja, voda se skuplja iz kišnice u betonirani bazen (zapremine oko 9 kubika) i dalje preko pumpe i 4 filtera u kuću. Nama je to bilo dovljno pa nismo kopali bunar niti hteli da razvlačimo cevi sa okolnog potoka šta li je već, pogled na rudnik i okolne planine od milion evra… cena 28.000 evra, moguća i neka zamena za auto od par hiljada evra plus keš - stoji u opisu oglasa.