Kirija za stanove koji se nalaze u blizini fakulteta, u Beogradu, makar to bile i garsonjere, ide i do 500 evra mesečno, dok malo bolje prolaze oni koji odluče da smeštaj potraže na periferiji grada. Da stvar bude još gora, stanodavci često organizuju nešto što liči na proces selekcije za poslove ili postavljaju nerealne zahteve.

Za mnoge brucoše, koji po prvi put dolaze u Beograd, potraga za stanom je prava noćna mora. Cene stanova se penju iz meseca u mesec, do te mere da su mnogi primorani da biraju između života u lošim uslovima ili traženja alternativnih opcija van centra grada.

- Kirija za pristojnu garsonjeru na nekoj pristojnoj lokaciji je minimum 300 evra, plus troškovi. Pri tome to nije ništa luksuzno. Moglo je da se nađe nešto i za 250 evra, ali to su već sve bili sutureni, podrumi ili premali stanovi koji nisu opremljeni i nišu baš uslovni za život. Takvi stanovi su na nekim daljim lokacijama, u Borči, Krnjači, Malom Mokrom Lugu… Jednosobni stanovi kreću se oko 500 evra, minimum 400 evra - objašnjava ova brucoškinja.