NA JADRANU PROCVETAO NOVI HOTELSKI KOMPLEKS: Idealan za porodice sa decom, sve šljašti od luksuza - Uloženo više od 270 miliona €

Luksuzni hotelsko-rezidencijalni beachfront kompleks "Porta Rai" na Velikoj plaži zvanično je ovog vikenda predstavljen na svečanosti prvo u Podgorici, a dan kasnije i u Ulcinju, pred velikim brojem uglednih zvanica, među kojima su bili potpredsednik Vlade Crne Gore Aleksa Bečić, ministri, predstavnici državnih institucija, diplomatskog kora, poslovne zajednice i medija.

Izgradnja jednog od najznačajnijih turističkih projekata u poslednjoj deceniji na ovom delu Jadrana počeće u novembru, a procenjena vrednost investicije iza koje stoje hotelska grupacija Karisma Hotels & Resorts i međunarodna kompanija Dobrov & Family Group iznosi 170 miliona evra.

- Ponosni smo na ovu investiciju, ali i na podatak da ćemo zahvaljujući “Porta Rai” unaprediti domaće preduzetništvo, povećati broj radnih mesta i doneti svetski know how u region. Posebno bih istakao da će lokalne kompanije biti angažovane na izgradnji ovog kompleksa, što dodatno potvrđuje našu posvećenost razvoju crnogorske privrede. Benefiti za domaću ekonomiju su višestruki, uključujući i činjenicu da ćemo platiti 65 miliona evra poreza na dodatu vrednost u narednih 10 godina, zatim, porez na dobit u istom period iznosiće 25 miliona evra, a porezi i doprinosi na zarade iznosiće oko sedam miliona evra. Kada se na to doda porez na imovinu, što je oko 11 miliona evra za narednih 10 godina, dolazimo do cifre od dodatnih 108 miliona evra koje ostaju u Crnoj Gori zahvaljujući projektu, uz već pomenutih 170 miliona - rekao je Nemanja Kostić, direktor Karisma Hotels & Resorts za Evropu i Bliski istok.

“Porta Rai” će biti smešten na Velikoj plaži, najdužoj peščanoj plaži na Jadranu, pružajući posetiocima i stanovnicima jedinstveno iskustvo uživanja u luksuzu na obali mora. Hotelsko-rezidencijalni beachfront kompleks sa hotelskim servisom kategorizacije sa pet zvezdica nudiće ekskluzivne restorane i barove, wellness i spa centar, sedam bazena, padel, teniski i košarkaški teren, mini golf, raznovrsne dečije sadržaje sa promenadom i ekskluzivnu retail zonu.

- Projekat "Porta Rai" na Velikoj plaži će dodatno da učvrsti poziciju Crne Gore na svetskoj mapi kada je reč o luksuznim hotelsko-rezidencijalnim kompleksima i na to smo ponosni. Reč je o objektu koji će ispuniti najviše standarde kvaliteta i predstavljaće novu adresu luksuza na jednoj od najlepših lokacija na Jadranu. Istovremeno, zadovoljstvo mi je da istaknem da će kompleks da bude u potpunosti okrenut porodici, ispunjen zelenilom, parkovima, brojnim sadržajima za decu, jer želimo da stvorimo ambijent po meri čoveka - rekao je Kostić, koji se zahvalio svim državnim institucijama na efikasnom rešavanju svih neophodnih procedura:

- Moram da istaknem da su nadležna ministarstva i lokalna samouprava u ovom procesu pokazali visok nivo podrške i saradnje, što nam je omogućilo da sve potrebne procedure sprovedemo na najkvalitetniji način. Želim još jednom da im se iskreno zahvalim na tome.

Karisma Hotels & Resorts je svoje poslovanje u Crnoj Gori započela 2017. godine obnavljanjem nekadašnjeg hotela Belvi, danas Azul Beach Resort Montenegro, i novim projektom Porta Rai potvrđujemo iskrene namere da i dalje unapređuje turistički proizvod Crne Gore.

