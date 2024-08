MIROSLAV KUĆU DAJE ZA SIĆU: Cela građevina se prodaje za 19.000 €, uz nju ide plac, koristi gradsku vodu, a u dvorištu ima i bunar

U oglasu na jednoj Fejsbuk grupi se pojavila još jedna nekretnina vredna pažnje, koju izvesni Miroslav prodaje za svega 19.000 evra.

Reč je u kući u centru sela Kamenica, koja se nalazi nedaleko od Valjeva.

- Na prodaju legalizovana kuća novije gradnje u centru Kamenice, površine 60 metara kvadratnih, stambena površina je 50 metara kvadratnih. Plac 5,6 ari, na jednom od lepših pozicija u mestu. Može se dokupiti još zemlje. Asfaltni put do objekta, ima struja i dve vode (gradska i sopstveni bunar). Udaljenost od Valjeva 19 km, od Osečine 15 km, a oko jednog kilometra do jezera. U Kamenici rade škola, vrtić, ambulanta, prodavnice, kafane, a dobra je i autobuska veza - naveo je on u svom oglasu.

Svedoci smo da je ovakvih oglasa danas puno na domaćem tržištu, a ovo je jedna od nekretnina koja novog vlasnika može obradovati i biti mu dostupna za manji novac.

