KOLIKE SU IM CENE I DA LI SE NALAZE PREDALEKO OD FAKULTETA: Detaljan vodič kroz beogradske studentske domove za brucoše

Saznajte sve o studentskim domovima u Beogradu. Ovaj vodič pruža detaljne informacije o smeštaju, udaljenostima do fakulteta, cenama i pogodnostima za brucoše.

Svake godine u Beograd dolazi na hiljade brucoša koji će studirati na nekoj od visokoškolskih ustanova Univerziteta u Beogradu. Veliki broj studenata će potražiti smeštaj u studentskim domovima, koji su za ovu godinu obezbedili 9.258 studentskih mesta. Kako bismo olakšali snalaženje brucoša u glavnom gradu, sastavili smo kratak studentski vodič kroz domove, udaljenost od doma do fakulteta i pogodnosti koje domovi nude.

Saobraćaj u Beogradu može vam oduzeti čak i više sati, pa kako bi se studenti prve godine lakše snašli na putu dolaska do fakulteta, važno je da budu informisani o tome koji će im studentski smeštaj najviše odgovarati.

Studentski centar Beograd obuhvata 12 studentskih domova: Studentski dom „Studentski grad“, Studentski dom „Karaburma“, Studentski dom „Kralj Aleksandar I“, Studentski dom „4. april“, Studentski dom „Košutnjak“, Studentski dom „Patris Lumumba“, Studentski dom „Rifat Burdžević”, Studentski dom „Slobodan Penezić“, Studentski dom „Vera Blagojević I“, Studentski dom „Vera Blagojević II“, Studentski dom „Žarko Marinović“, Studentski dom „Mika Mitrović“.

Studentski centar ove godine ima obezbeđen smeštaj za 9.258 studenata, a konkurs za prijavu, za brucoše, traje od 2. do 16. septembra.

Pogledaj stanove za izdavanje u Beogradu do 350 € OVDE

Vodič kroz beogradski saobraćaj

Iz Studentskog doma „4. april“ najlakše je doći do Fakulteta političkih nauka, Fakulteta organizacionih nauka, Veterinarskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Saobraćajnog fakulteta, Stomatološkog fakulteta, Farmaceutskog i Fakulteta bezbednosti – potrebno je od svega nekoliko minuta hodanja pešaka, do pola sata vožnje javnim prevozom (što za Beograd nije mnogo). U blizini je, na Voždovcu, i studentski dom „Mika Mitrović“, namenjen rekonvalescentima i studentima sa invaliditetom, ali i njihovim ličnim asistentima.

Studentski grad je takođe pogodan za stanovanje studenata koji pohađaju ove fakultete, iako se čini daleko, jer se javni prevoz kreće autoputem, pa je moguće stići i za pola sata. Doduše, van „špica“. Studentski grad kao i dom „Žarko Marinović“ su pogodni i za fakutete koji se nalaze u Zemunu, kao što su Poljoprivredni fakultet i Geografski fakultet, ili na Novom Beogradu, kao što je Fakultet dramskih umetnosti.

Studentski dom „Karaburma“ najčešće biraju studenti sledećih fakulteta: Filozofski fakultet, Filološki fakultet, Elektrotehnički fakultet. Matematički fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, Ekonomski fakultet, Arhitektonski fakultet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultet muzičke umetnosti, Fizički fakultet, Građevinski fakultet, Biološki fakultet, Hemijski fakultet, Pravni fakultet, Učiteljski fakultet, Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti, Rudarsko-geološki fakultet i Tehnološko-metalurški fakultet.

Studenti ovih fakulteta imaju mogućnost da odaberu i studentski dom „Kralj Aleksandar I“, „Patris Lumumba“, „Rifat Burdžević“, „Slobodan Penezić“ i „Vera Blagojević“.

Studentski dom „Košutnjak“ je najudaljeniji od centra grada, pa su zato u ovom studentskom domu najčešće smešteni studenti čiji se fakulteti nalaze u blizini ove ustanove – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i Šumarski fakultet.

foto: Sasomange Printscreen

Pogledaj oglase: https://sasomange.rs/c/stanovi-iznajmljivanje/najbolja-ponuda-stanova-u-beogradu-do-350-evra​​​​​​​

Kategorije domova i cene smeštaja

Međutim, nisu svi studentski domovi istog kvaliteta – razlikuju se po kategorijama, pa tako i po cenama. U domove prve kategorije spadaju Studentski grad, Kralj Aleksandar I, Prvi i drugi blok Patrisa Lumumbe, Vera Blagojević I, 4. april A blok, i paviljoni A i B na Košutnjaku, prema sajtu Studentskog centra Beograd.

Najveća budžetska cena smeštaja, prema podacima koji će mogu naći na sajtu, za smeštaj prve kategorije je 3.190, a najviša tržišno ekonomska cena je 13.000 dinara.

U najlošijem stanju (četvrta kategorija), prema podacima, su treći blok Patrisa Lumumbe i Žarko Marinović. Najveća budžetska cena iznosi 1.900 dinara, dok ekonomska iznosi 10.700 dinara.

Sobe se kreću od jednokrevetnih do petokrevetnih. Studentski domovi imaju i studentske menze, gde cena doručka za budžetske studente iznosi 56 dinara, ručak iznosi 120 dinara, a večera 90 dinara. Za samofinansirajuće studente doručak je 130 dinara, ručak 310 dinara i večera 240 dinara. Koji obroci su u ponudi možete videti na ovom linku.

Studentski domovi u Beogradu specifični su još po jednoj stvari – za razliku od drugih domova, kao što je npr. dom u Nišu, beogradski dozvoljava smeštaj studenata tokom leta, dok studenti koji žive u domovima u drugim gradovima uglavnom moraju da se vrate svojoj kući tokom ovog perioda. Međutim, ni sa Beogradom nije tako jednostavna situacija, jer su stanarine za mesec jul i avgust uglavnom skuplje, pa i dvostruko.

Prema podacima Studentskog centra Beograd, stanarina za jul 2024. godine iznosiće i do 10.500 dinara, a za avgust do 8.680 dinara. Menja se i cena hrane, gde će nove cene važiti od 6. jula do 20. avgusta (i tako svake godine u letnjem periodu), gde doručak košta 195 dinara, ručak 450 dinara, a večera 385 dinara.

Studentski grad – sve što vam treba na jednom mestu

Najveći broj studenata je nastanjen u Studentskom gradu, koji s pravom nosi to ime. Takođe, ovaj studentski dom je i najbolje opremljen – u okviru ovog „naselja“ nalazi se pošta, kulturni centar, bioskop, galerija, sportski centar sa teretanom i saunom, biblioteka, pozorište, fotokopirnica, kafići i prodavnice. Studenti zaista ne moraju da ga napuštaju, ako ne žele – sve se nalazi na jednom mestu.

Uz to studentske sobe su opremljene klima uređajima, internetom. Takođe, svaka soba ima zasebno kupatilo i terasu, što je ono što drugi domovi nemaju – kupatila su često zajednička za ceo sprat (kao npr. u Karaburmi) ili za nekoliko soba, kao npr. u domu „4. april“ u B bloku, dok u A bloku u tom domu sobe imaju kupatila.

biznis.kurir.rs/Sasomange