"PA NIJE TU MAMA DA POČISTI ZA NJIMA" Šok snimak apartmana u Budvi u kom su bila 3 momka: Svi u neverici gledaju ovaj HAOS (VIDEO)

Snimak apartmana trojice momaka posle samo pet dana provedenih u Budvi izazvao je brojne redakcije.

Jedna devojka objavila je na TikTok profilu snimak pod nazivom: "Kako izgleda apartman tri lika u Budvi posle pet dana" i prizorima sve zgrozila.

Na ovom snimku vidi se razbacana obuća i garderoba po sobama i hodniku, prazne flaše na sve strane, alkohol i sokovi, grickalice i prljavi tanjiri, a kupatilo bolje da se ne spominje...

foto: Printscreen/TikTok/raleviccn

U komentarima je većina poručila da treba da ih bude sramota.

"Bruka", "Zaraza", "Pa nije tu mama da počisti za njima", "To ti je ono - neka sine, mama će", "Moja majka bi me ubila da vidi da nisam raspremio krevet kad sam ustao, a za ovakvu stvar bi me poslal na Goli otok", "Nas 5 bili, ostavili bolje nego što smo našli", samo su neki od komentara.

Neki su pisali i da im je žao stanodavaca, koji će to kasnije morati da čiste.