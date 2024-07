EXPO GROZNICA KREĆE: Na jesen počinje gradnja 1.500 stanova u Surčinu

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali najavio je da će na jesen početi i gradnja 1.500 stanova za Expo u Surčinu.

- Krećemo sada na jesen i da gradimo stanove, tih 1.500 stanova o kojima je predsednik govorio. Krećemo da gradimo akvatik centar, koji će biti centar vodenih sportova. Odmah, nakon toga, kad završimo sve, dakle, nakon 2027. godine, gradimo i tematski park - rekao je Mali.

On je rekao za Pink da je EXPO sjajna šansa za nas da predstavimo Srbiju.

Lokacija od 212 hektara

- Da predstavimo sve ono što smo uradili u proteklih 15 godina, ali s druge strane i da doprinesemo rastu naše ekonomije i zato smo paralelno sa EXPO i predstavili ono čemu je predsednik pre dva dana govorio, a to je program Srbija 2027. Dakle, da nastavimo i iskoristimo sledeće tri i po godine – investicije u putnu infrastrukturu, u železnicu, u škole, u energetiku, u zdravstvo, dakle, u sve ono što podiže kvalitet života građana Srbije i da dođemo do tog nivoa od 100 milijardi evra vrednosti BDP-a 2027. godine - rekao je on.

Mali je naveo da trenutno na toj lokaciji od 212 hektara ima na stotine mašina i radnika.

- Nasipa se zemlja, šipovi su već gotovi za EXPO, već su krenuli da se postavljaju šipovi za Nacionalni stadion - rekao je Mali. On je istakao da je Srbija prvi kvartal ove godine završila sa 4,7 odsto rasta BDP-a, po čemu smo bili najbrže rastuća ekonomija u Evropi.

