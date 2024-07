POČINJE SEZONA TRAŽENJA STUDENTSKIH STANOVA U NOVOM SADU: Za garsonjere cena i do 350€, ovo su najtraženije lokacije i zahtevi

Upisna sezona donosi groznicu ne samo za studente već i za tržište nekretnina u Srbiji. Roditelji i studenti kreću u potragu za stanovima već krajem jula. Cena garsonjera u centru Novog Sada dostiže do 350 evra, dok se studenti sve više odlučuju za modernije nekretnine.

Baš u vreme kada krene upisna groznica na fakultetima u Srbiji, nekako uporedo krene i sezona iznajmljivanja stanova. Tako jedna od najvećih muka studenata i njihovih roditelja, pored upisa na budžet, bude i potraga za odgovarajućim stanom u koji će se na jesen useliti. Da bi pronašli ono što zadovoljava njihove potrebe, u Novom Sadu već krajem jula kreću u obilazak ponuđenih nekretnina.

Danijela Sabljov iz agencije Mitrović nekretnine naglašava da je potražnja zua stanovima konstantna, a kada je reč o studentima o studentima, aktivno traženje stana kreće najkasnije krajem jula.

foto: Shutterstock

- U agencijama za nekretnine upravo ovaj deo godine nazivamo sezonom baš zbog veće potražnje od strane akademaca. Poslednjih godina sve kreće malo ranije, pošto se studenti boje da ne ostanu bez stana kada počne školska godina. Ranije se u potragu kretalo u septembru, ali sada više nije tako.

Cene zakupa, navodi naša sagovornica, zavise od broja osoba koje će živeti u stanu, a najčešće se iznajmljuju garsonjere:

- Cena za njih se u proseku kreće od 230 evra pa naviše, ali ako pričamo o centru grada tu su iznosi dosta veći i mogu da idu i do 350 evra. U ovom momentu ih iznajmljuju zaposleni, samci ili oni koji ih rentiraju na par meseci, ali već za koji dan zameniće ih studenti.

foto: BETAPHOTO MILAN OBRADOVIC

Studenti preferiraju novosadska naselja Liman 1,2 i 3, zatim Grbavicu i centar grada i tu je prosečna cena kirije od 280 do 300 evra. Pored toga interesantne su im i lokacije poput Detelinare i Sajmišta zbog blizine Medicinskog fakulteta.

- Mnogi, na žalost, ne mogu da plate tolike iznose pa su prinuđeni da idu na periferiju, odnosno u Adice, Telep ili Novo naselje. Prilikom izbora većina traži da za iznos koji dogovore dobiju maksimalne uslove, tako danas nema neke značajne razlike između studenata i ostalih klijenata kada govorimo o opremljenosti stanova. Sada i studenti traže modernije, lepše i novije nekretnine, bez obzira što to diže cenu kirije.

U Mitrović nekretninama objašnjavaju da su većini prioiritet kuhinja i internet, ali i da studenti više ne žele da žive u loše opremljenim stanovima ili zajedno sa gazdama. Kako kažu, nekada su, najčešće zbog manjih kirija, ali i sigurnosti, mnogi tražili studentsku sobu. Ipak, ova praksa poslednjih godina gotovo da je izumrla.

foto: Shutterstock, Ilustracija

- U prethodne dve do tri godine na prste jedne ruke može se izbrojati broj onih koji su tražili sobu, iako u tim uslovima kirija i svi troškovi obično idu od 120 evra pa naviše. Očigledno je da su napravili računicu i da im se više isplati da rentiraju garsonjeru sa cimerom i podele sve troškove a da pritom žive bez gazde koji im, na primer, kontroliše koliko su vode potrošili i kada su ugasili svetlo.

Kada je reč o troškovima za režije, oni najviše zavise od grejanja, pa tako ako stan ima klasično centralno grejanje i neki srednji paket interneta onda je “za račune” potrebno izdvojiti od 100 do 120 evra, a za jednoiposobne stanove i nešto malo više.

- Većina studenata uglavnom živi sa cimerima, dok ima i onih koji vole privatnost i žive sami. Gazde, s druge strane, imaju svoje uslove i ne zanima ih da li je neko student ili ne. Takođe, nema puno stanodavaca koji uopšte ne žele da prime studente. Oni uglavnom postavljaju neke druge uslove poput toga da žele samo zaposlene stanare ili one bez kućnih ljubimca - kažu iz Mitrović nekretnina i dodaju da je za sve gazde karakteristično da traže depozit i to uglavnom u visini jedne kirije, ređe i malo više od toga. Kako kažu, to je vrsta obezbeđenja u slučaju da se ne plaćaju računi ili ako se nešto uništi u stanu.

foto: Shutterstock

- Većina studenta ostaju u stanovima do leta, kada ih otkazuju da ne bi plaćali kiriju, ali ima i slučajeva kada su baš zadovoljni cenom i prostorom pa ih zadržavaju i preko leta.

Najviše akademaca u Novi Sad dolazi iz same Vojvodine i iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Republike Srpske, ali i sa juga Srbije i iz Šumadije.

Naša sagovornica naglašava da ima i roditelja koji kupuju stanove svojoj deci ali daleko manje nego pre, recimo, dvadesetak godina. I u slučaju kupovine na meti su iste lokacije kao i kada se iznajmljuje. U tom slučaju se gleda i da ta lokacija kasnije može da bude interesantna za iznajmljivanje.

- Kupuju se najčešće garsonjere od 20 ili 25 kvadratnih metara ili jednosobni stanovi i uglavnom se insistira na novogradnji. Međutim, za lokacije bliže fakultetima jako je teško pronaći takvu nekretninu, pošto nema puno novih zgrada. Cena po kvadratu ide od 1.800, pa sve do 2.800 evra - zaključuje Danijela Sabljov iz Mitrović nekretnina u Novom Sadu.

biznis.kurir.rs/Sasomange