"ČEKAM DA RODITELJI UMRU PA DA BRAT I JA NASLEDIMO KUĆU" Šok-ispovest žene! Evo šta je pitala advokata

Nasleđivanje imovine i podela među braćom i sestrama nakon smrti roditelja često bude njihova jabuka razdora. Jedna devojka ispričala je kako će ona i brat imovinu podeliti na ravne časti. Ipak, ona živi sa svojom porodicom, brat živi u kući sa roditeljima. Zato se obratila advokatu - da sazna kako da zaštiti svoje interese i kakve su joj opcije ako poželi da jednog dana proda kuću.

"Po volji naših roditelja, moj brat i ja ćemo podeliti nasledstvo pola-pola. Tu podrazumevam i porodičnu kuću. Želela bih da zadržim kuću u okviru porodice za svoju decu, jer sam sada kupila kuću u blizini da bih mogala da brinem o svojim roditeljima dok su stari. Problem je u tome što je moj brat samac i trenutno živi u toj kući i možda neće želeti da odmah proda svoj deo. Rado bih ga pustila da živi u našoj zajedničkoj kući", napisala je ona u početku obraćanja advokatu, a zatim izrazila šta je najviše plaši.

"Brinem se da će on možda odlučiti da proda svoju polovinu i da ću morati da istrpim finansijski udarac, ili da će se oženiti i živeti u kući sa svojom porodicom, što može da zakomplikuje stvari. Kako da osiguram da moji interesi u domu budu zaštićeni, a da sa svojim bratom postupim kako treba?", zaključila je.

"Vaši interesi su već zaštićeni"

Advokat joj je predočio sve opcije u situaciji koja će nastupiti nakon što njihovi roditelji umru.

"Vaši interesi su već zaštićeni: imate pravo na 50% kuće. Nasleđivanje imovine sa jednim bratom ili sestrom, koji nema decu, ne daje automatski pravo bratu ili sestri sa decom na potpuno vlasništvo, i/ili obavezuje tog brata ili sestru da vam proda svoj deo. Nasleđe nekretnina može izazvati razdor među braćom i sestrama. Ne razumeju svi ovo, kao što vi očigledno razumete. Možete postupiti tako što ćete i njega pitati šta želi. Čini se da je ovo jedini dom koji ima i moglo bi se reći da on ima jednako - ili čak 50,1% - pravo da od vas otkupi drugu polovinu, s obzirom na to da živite negde drugde sa svojom porodicom. Ako želi da nastavi da živi tamo, bilo bi velikodušno i saosećajno od vas da mu to dozvolite. Mnoga braća i sestre bi insistirali na ostavinskoj raspravi i tužbama kako bi svoju braću i sestre izbacili iz porodične kuće", započeo je svoj odgovor advokat.

"Međutim, u vašoj porodičnoj dilemi ne postoji ispravan ili pogrešan put, osim što oboje vodite proces transparentno i sa poštovanjem. Ako je živeo u kući ceo svoj život, ako se oženi i ima decu, čini se razumnim da zadrži status kvo – to jest, nastavi da živi u njoj – ali uz jedan uslov: Da otkupi polovinu od vas. Možete ga zamoliti da to uradi u svakom slučaju, ali ako ne može da priušti, on se oslanja na vašu velikodušnost", savetovao ju je dalje advokat i na kraju sve razložio na tri scenarija.

3 scenarija podele kuće i isplaćivanja

"Scenario br. 1: On tamo živi kao samac, a vi ne tražite od njega da otkupi polovinu. To je prilično pristojno od vas, ako se sve uzme u obzir - iako imate pravo da se predomislite i otkupite vi deo od njega.

Scenario broj 2: On osniva porodicu i živi u kući, a vi tražite od njega da vam isplati deo. Ako nema novca, onda vi otkupljujete. To je fer.

Scenario br. 3: Oboje imate porodice i novac da isplatite jedno drugo. Bacaš novčić", zaključio je advokat za portal "marketwach".

