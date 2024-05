NUDE SPOMENIK KULTURE ZA 900.000 €! Prvi vlasnik bio bogati vojvođanski veleposednik, a sada njime gazduje Zemljoradnička zadruga

Palata Dunđerski, koja se nalazi u centru Zrenjanina oglašena je na prodaju po početnoj ceni od 866.000 evra. Ponuđeno je 2.454 kvadrata objekta i još 20,74 ari placa. Vlasnik palate je Zemljoradnička zadruge iz istog grada, a prema Zakonu o kulturnom nasleđu, član 103. Republika Srbija ima pravo preče kupovine.

To znači da ako dođe do odluke o prodaji, objekat se prvo mora ponuditi nadležnom Zavodu za zaštitu spomenika, a tek ako oni odbiju ponudu, može se staviti na javnu prodaju. To se, prema pisanju portala TelegrafBiznis, međutim, još uvek nije dogodilo, a o prodaji nisu čak ni zvanično obavešteni, već su saznali preko društvenih mreža.

foto: Agencija za nekretnine Gsigma

Oglas je, naime, objavljen na Instagram profilu agencije Gsigma pre dva dana, a u opisu se navodi da je Palata sagrađena u stilu secesijske lepotice i jedna je od najlepših građevina u Zrenjaninu, čija gradnja je počela 1905. godine.

Palata je deo kompleksa bečkerečke pivare, Lazara Dunđerskog, jednog od najbogatijih vojvođanskih veleposednika i industrijalaca tog doba. Sam objekat se sastoji od suterena, prizemlja i sprata na parceli zatvorenog tipa od 20,74 ari. Uknjižena je kao stambeno - poslovna zgrada, navode iz agencije.

Zgrada je, zbog svojih graditeljskih i arhitektonskih vrednosti, proglašena za spomenik od velikog kulturnog značaja, a rekonstruisana je, po svim pravilima zaštite, 2019. godine.

