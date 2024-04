8 NAJVAŽNIJIH SVETSKIH PROJEKATA KAKVE DO SADA NISTE VIDELI: Hotel na 82 sprata, grade se čak i DVE NOVE PRESTONICE!

Ove godine će širom sveta biti dovršeni brojni mega projekti. Od visokih tornjeva do železničkih mreža, aerodroma do potpuno novih gradova, a ovo je popis osam najzanimljivijih projekata koji će obeležiti 2024. godinu. Oni ‘najmanje‘ vredni su nekoliko milijardi dolara, dok su države za izgradnju potpuno novih gradova bile spremne izdvojiti desetine milijardi. Najveća vrednost projekta tako ide do čak 52 milijarde dolara.

Iconic Tower, Egipat

Supervisoki neboder jedna je od prvih građevina koje treba dovršiti u novom administrativnom glavnom gradu Egipta. NAC je nova urbana zajednica i satelit grada Kaira. S ciljem da postane novi glavni egipatski grad, gradnja je počela 2015. godine.

S ukupnom strukturnom visinom od 394 metara Iconic Tower će biti najviša zgrada u Africi. Toranj ima 77 spratova, uglavnom za uredsku upotrebu, i jedan je od 20 tornjeva koji se grade kao deo središnje poslovne četvrti u novom glavnom gradu.

China State Construction Engineering glavni je izvođač radova na projektu koji zapošljava više od 5.000 radnika. Investicija je vredna 4,4 milijarde dolara.

Nusantara, Indonezija

Nusantara bi od 17. avgusta, trebala postati glavni grad te zemlje u jugoistočnoj Aziji. Tako će se zameniti Džakartu koja je bila nacionalna prestonica od proglašenja nezavisnosti 1945. godine.

Izabrana lokacija se nalazi na istočnoj obali ostrva Borneo i očekuje se da će obuhvatati 2.560 kvadratnih kilometara.

Izgradnja je započela u julu 2022. godine, a biće dovršena u pet faza. Prva, zona Vladinog središnjeg područja, sadržavaće vladine kancelarije, škole i bolnice. Ukupna vrednost izgradnje novog glavnog grada je 52 milijarde dolara.

Toranj Ciel, Ujedinjeni Arapski Emirati

U Dubaiju će ove godine biti dovršen toranj viši od 360 metara vredan 810 miliona dolara. Biće to najviša zgrada samo za hotele na svetu.

Toranj je dizajnirao NORR Group Consultants International Limited, odnosno njihov arhitekt Jahja Jan. Izgradnja, koju izvodi China Railway 18th Bureau Group, započela je 2018. godine.

Toranj od 82 sprata sadržavaće više od 1.042 sobe, uključujući 150 apartmana. U udubljenjima u gornjem delu zgrade nalaziće se bar i infinity bazen.

Međunarodni aerodrom Navi Mumbai, Indija

Međunarodni aerodrom Navi Mumbai, drugi aerodrom u Mumbaiju, trebala bi početi s radom ove godine.

Gradi se u tri faze - po završetku prve, aerodrom, koju su projektovali Zaha Hadid Architects, moći će primiti 25 miliona putnika godišnje. Nakon završetka sve tri faze, taj će se broj povećati na više od 90 miliona putnika i 2,5 miliona tona tereta godišnje. Potpuni završetak očekuje se do 2032. godine.

Aerodrom će imati površinu od 250.000 kvadrata na tri terminala i teretni prostor od 100.000 kvadrata na površini od 9,5 kvadratnih kilometara. Biće to najveći putnički terminal na svetu.

Zbog svoje veličine, projekat je zahtevao preseljenje 2.786 domaćinstava iz 10 obližnjih sela.

Tren Maya, Meksiko

Poluostrvom Izukatanom prolaziće međugradska železnica duga 1.525 kilometara. Pruga počinje u Palenkueu u Čiapasu i putuje severoistočno prema Kankunu u Kuintana Rou preko dve rute koje okružuju poluostrvo.

Izgradnja je počela u junu 2020. Cilj projekta vrednog 41 milijardu dolara je povezati turistička odredišta na Karibima s manje poznatim mestima u unutrašnjosti, uključujući istorijska mesta Maja po kojima je dobio ime.

Sindalah, Saudijska Arabija

Sindalah je zamišljen kao obalski luksuzni turistički projekat usredsređen na plaže i ostrva u Crvenom moru. Deo je saudijskog NEOM-a, grada i posebne industrijske zone na severozapadu te zalivske države.

Jedan je od četiri temeljna projekta koji takođe uključuju Trojenu, Oxagon i The Line. Sindalah će biti izgrađen prvi. Sastojaće se od ekskluzivnog kluba na plaži, tri luksuzna hotela, golf terena, sportskog kluba i 51 luksuznog maloprodajnog mesta, a smeštajni kapaciteti protezaće se na 84 hektara. Vrednost projekta - 1,19 milijardi dolara.

Woven City, Japan

Toyota Motor Corporation planira stvoriti grad u kojem će se testirati pametna mobilnost na tri različite saobraćajnice: jedna će biti namenjena autonomnim vozilima koje pokreće i upravlja veštačka inteligencija, druga cesta za bicikliste i skutere, a treća za pešake.

Grad će raditi na tehnologiji vodonikove gorivne ćelije i solarnoj energiji prema konceptu mobilnosti za sve. Flote autonomnih električnih vozila dostavljaće robu, domovi napravljeni od drva smanjiće ugljenični otisak, stanovnici će pratiti svoje zdravlje pomoću senzora pokretanih veštačkom inteligencijom, a roboti će svakodnevno pomagati ljudima.

Toyota će najpre poslati oko 360 ljudi da žive u Woven City-ju kako bi ga testirali, a kasnije se taj broj planira povećati na preko 2.000. Gradi se na nekadašnjoj lokaciji fabrike Toyota Motor East Japan Higashi-Fuji, a za njegovu realizaciju će ukupno izdvojiti 1,5 milijardu dolara.

Grad je zamišljen kao svojevrsna laboratorija za naučnike, inženjere i istraživače koji testiraju najnovije tehnologije u stvarnim urbanim okruženjima.

Međunarodni kopneno-morski centar, Kina

S 98 spratova i visinom od 458,2 metara toranj namenjen za ovaj centar verovatno će biti najviši toranj dovršen 2024. godine i ujedno postati jedna od 20 najviših zgrada na svetu. Toranj je glavna zgrada za Chongqing International Trade and Commerce Centar, kompleks od 11 tornjeva koji je središnji deo glavnog plana Chongqing Tian Di od 3,6 miliona kvadrata.

Dizajn tornja inspirisan je jedrenjacima koji su nekad plovili vodama okolnih reka Jangce i Jialing.

