NAZIRE LI SE KRAJ NAKON SKORO 150 GODINA? Šta je još preostalo da bi se finiširala jedna od najlepših građevina u Španiji

Bazilika Sagrada familija u Barseloni ima novi datum završetka 2026. godine, 144 godina nakon što je položen prvi kamen, navodi Gardijan.

Predsednik organizacije koja ima zadatak da završi remek delo Antonija Gaudija objavio je, piše Gardijan, datum prošle srede. Novi datum poklapa se sa stogodišnjicom smrti arhitekte zgrade. Estiv Kemps je rekao da imaju novca i materijala da završe zgradu, uključujući centralni toranj od 172,5 metara posvećen Isusu Hristu.

Iako je predviđeno da zgrada bude završena do 2026. godine, očekuje se da će se radovi na skulpturama i dekorativnim detaljima i, pre svega, kontroverznom stepeništu koje vodi do onoga što će na kraju biti glavni ulaz, nastaviti do 2034. godine.

Kada su radovi počeli 1882. godine, lokacija je bila otvoreno obradivo zemljište, ali je u međuvremenu grad rastao oko crkve. Stepenište, koje bi se protezalo preko dva velika gradska bloka, uključivalo bi raseljavanje oko 1.000 porodica i preduzeća. Dok neki naučnici to osporavaju, Kemps insistira da je stepenište uvek bilo deo plana arhitekte.

- Pratimo Gaudijev plan u potpunosti. Mi smo njegovi naslednici i ne možemo da se odreknemo njegovog projekta. Plan predstavljen lokalnim vlastima 1915. godine, koji je potpisao Gaudi, uključuje stepenište. On je dodao da su o planu razgovarali i sa gradonačelnikom Barselone Jaumeom Koljbonijem (Jaume Collboni), pošto lokalna vlast ima poslednju reč. - Nemam kristalnu kuglu koja će mi reći kada će odluka biti doneta - rekao je.

foto: Shutterstock

Od svog nastanka, izgradnja Sagrada familije nailazila je na razne prepreke – rat, zanemarivanje i nedostatak finansija. Nedavno je pandemija korona virusa dovela do dvogodišnje pauze u radu.

Pre pojave masovnog turizma, posao je trebalo da se finansira isključivo donacijama "pokajanih grešnika", što je činilo priliv novca nepredvidivim i mnogi su sumnjali da će posao ikada biti završen.

Pesnik Džoan Maragal opisao je baziliku kao 'poeziju arhitekture… hram koji nikada neće biti završen, koji neprestano postaje'. Već decenijama turizam garantuje stabilan prihod, sa blizu pet miliona posetilaca godišnje koji plaćaju 25-40 evra (20-32 funti) za posetu. Nešto više od polovine od 125 miliona evra koje ovo donosi ide za završetak radova. Kako se troši ostatak ostaje misterija jer crkva nije u obavezi da objavljuje svoje račune.

Sagrada familija se smatra jednim od čuda savremenog sveta, ali to nije uvek bio slučaj. Salvador Dali je opisao njenu "zastrašujuću lepotu", dok ju je Džordž Orvel smatrao "jednom od najodvratnijih građevina na svetu" i prokomentarisao da su anarhisti pokazali nedostatak ukusa, jer nisu uspeli da je unište kada su imali priliku, navodi Gardijan.

