GDE U BEOGRADU MOŽE DA SE KUPI KUĆA ZA MANJE OD 100.000 € Nije nemoguće, postoji nekoliko lokacija, jedna opcija je najisplativija

Koliko pitanja prođe kroz glavu onima koji namere da ulažu u nekretninu nakon što se odluče da bi ipak radije živeli u kući i imali svoj mir pre nego da ga dele sa nekim u istoj zgradi, boraveći u stanu? Glavno pitanje je cena kuće.

Cene kuća u Beogradu poslednjih godina su otušle u nebesa i to ne samo kada su u pitanju ekskluzivne lokacije u Beogradu, već i one na periferiji. Menadžer u agenciji Kompas nekretnine, Luka Vujsić, objašnjava gde se u ovom momentu može kupiti kuća u Beogradu za manje od 100.000 evra.

- To su područja na obodima grada, Ugrinovci, Altina, Progar i još neka mesta gde se za toliki novac trenutno može pronaći dom koji nije stan. Dakle ponuda je mala, jer kuću bliže centru Beograda nije moguće kupiti po toj ceni, osim ako kupac nema baš mnogo sreće, ili je objekat u tom momentu nelegalizovan, eventualno oštećen, i da mu je potrebno dosta renoviranja da bi bio pogodan za život – objašnjava Luka za Kurir.

Kao i većini građevinskih objekata, i kućama cena raste kako su bliže centru grada, kako Beograda tako i skoro svakog drugog u Srbiji, ali sa onima u prestonici ta razlika je mnogo više nego vidljiva, jer se, recimo, kuće i u Kumodražu prodaju po veoma visokim cenama, a da ne pričamo o lokacijama sa kojih se, figurativno rečeno, 'brže stiže do Kneza'.

Luka pak naglašava da ima svog 'favorita' što se tiče kuća, i da postoji opcija za koju 'najviše navija'.

- Sve je, i sve će biti, popularnije kupiti plac i na njemu krenuti od nule. Dakle to za sada još nije uzelo maha u tolikoj meri, iako nije da se i taj princip ne koristi, ali kako vreme ide ljudi će shvatiti da je ta opcija pored isplativosti itekako sigurnija nego bacati novac na građevine koje ili nisu nove, ili su oštećene, ili nisu legalizovane. Ovako, svako ko bude krenuo da zida kuću od temelja proći će sa majstorima i zidarima od A do Š ceo proces gradnje, biće siguran da je sve prošlo u najboljem redu i imaće uvid u svaku fazu koja će dovesti do postavljanja krova i svega što sledi. U tom slučaju, ljudi koji su se odlučili na tako nešto imaće nekretninu sasvim novu, proverenu i neće morati da strahuju da će nekome platiti nešto što, vrlo verovatno, ne vredi uloženi novac – objašnjava Luka.

ISPLATIVO Gradnja kuće nije lak posao, ali je na duže staze isplativ. Pri tom treba naglasiti da se ovde misli da gradnju zidanih, a ne montažnih kuća, koje su takođe opcija koja se mnogima dopada, ponajviše zbog brzine izgradnje i uloženog novca.

Trenutno je, prema podacima na jednom sajtu za prodaju nekretnina, u Beogradu najskuplja vila u luksuznom delu grada, a njena vrednost je procenjena na više od 3.300.000 evra. S druge strane, najjeftinije opcije od oko 50.000 evra postoje, ali su pod kategorijom 'kuća' uzete u obzir i montažne kuće, kuće u izgradnji, a čak i splavovi.