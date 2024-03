GORAN PRODAJE ETNO-KUĆU IZ BAJKE, UZ NJU BAZEN, RIBNJAK I, VELI, RAZRAĐEN BIZNIS! Koliko zaradi nije krio a ovim je šokirao kupce

Na internetu je osvanuo oglas u kom se nudi etno-kuća u Lopatnici. Cena je 79.000 evra, a kako je prodavac istakao, ona je već snižena, te dodatni popusti ne dolaze u obzir.

Ipak u sklopu kuće dobija se i već razrađen biznis.

Prodavac je najpre zamolio ljude da mu se javljaju isključivo ako su veoma zainteresovani, a možda je ipak bolje, kako on navodi, da iznajme pomenutu Etno kuću, i samo razgledaju koliko god žele.

Šok-predlog

- Zamolio bih da me zovu samo ozbiljni kupci, pogotovo ako neko želi da pogleda, jer sada živimo na 30 kilometara od objekta i ne mogu ići svaki čas da nekome pokazujem i objašnjavam. Dobro pročitajte opis i detaljno pregledajte fotografije, razmislite dobro – pre nego što me kontaktirate. Možete i rezervisati smeštaj i onda razgledati do mile volje. Slike i opis su realni i pošteni, cena je maksimalno snižena i fiksna - pisalo je u oglasu.

Kako je naveo, kuća se nalazi na 17 ari placa, i ima 150 kvadrata, od kojih su 110 stambeni prostor u osnovnom objektu starije gradnje i 40 kvadrata (na dva nivoa) u zasebnoj brvnari.

U etno kućici se nalaze ukupno 4 kupatila, sobe, trpezarije, špajz, a tu su i dva izvora, jedan bunar, tri septičke jame, pet rezervoara za vodu, dva privatna mosta preko potoka, mali ribnjak od 20 kvadrata, dve spoljne česme. Pored čitavog placa protiče potok, 100 metara od Etno kuće – planinska reka Lopatnica.

Kolika je zarada od razrađenog biznisa U sklopu ovog mesta nalazi se i bazen, a kako je trenutni vlasnik istakao, posao iznajmljivanja je već razrađen, te on donosi i do milion dinara godišnje samo od smeštaja. Prodavac je unapred najavio da je u objekat nephodno ulagati, ali da je ipak već spreman za rad i uživanje.

