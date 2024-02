VLASNICI STANOVA NE PRIJAVLJUJU STANARE ZBOG POREZA - KAKVA ZABLUDA! Advokat za Kurir: Stanodavce to NE KOŠTA NIŠTA!

Mnogi se odlučuju na iznajmljivanje stanova kada dođu u Beograd. Kako im kirije zadaju jednu od najvećih poteškoća, prava je sreća kada naiđu na neki pristojan, a finansijski pristupačan stan. Ipak, tu nije kraj mukama. Mnogi zainteresovani stanari susreću se sa negativno nastrojenim vlasnicima, kada je reč o prijavi na adresu stanovanja.

Postoji veliki broj ljudi kojima nije jasno zašto je to tako, kao i zašto to predstavlja toliki problem stanodavcima, zbog čega je u jednoj popularnoj Fejsbuk grupi za iznajmljivanje stanova Snežana napisala svoje iskustvo.

- Zašto je prijava na adresu toliki problem?! Već mesec dana tražim stan ili garsonjeru u bilo kom delu Beograda, samo da ima prijavu na adresu. Skoro sam pričala sa vlasnicima jednog predivnog stana, pritom meni finansijski dostupnog, kažu "E, pa ako bismo vas prijavili na adresu, stan bi koštao skuplje zbog poreza". Pa čekaj malo, ako ti ja već plaćam kiriju koju ti, pritom, staviš u džep i platim i račune, jel ti ne možeš od te kirije da izdvojiš i platiš porez - započinje Snežana.

Na tome se nije zaustavila, te je oštro nastavila da objašnjava situaciju u kojoj se našla.

- Šta sad, ti treba da se sladiš, a ja da rmbačim da bih zadovoljila tvoje luksuzne prohteve stanodavca?! Da ja plaćam što tu stanujem i tebi i državi, a tebe da boli uvo?! Je l' realno da ljudi očekuju da neko živi u njihovom stanu duži vremenski period, da na njima zarađuje, a da im uskrati apsolutno svako pravo - nastavlja ona.

Dotakla se zatim i prava koja gubi, ukoliko niste registrovani kao stanar na određenoj lokaciji konkretnog stana.

Kako ističe, pravo na zdravstveno osiguranje ne može da ostvari, ako nema prijavu na adresu, kao i da odabere pedijatra za dete i lekara za sebe, te se zapitala i šta je sa onim ljudima koji imaju hroničnu terapiju.

Zatim, uskraćeno je i pravo na obrazovanje, ukoliko dete nema tu istu prijavu na adresu u mestu u kom živi, onda ono ne može tu ni da se školuje.

Dotakla se i prava na besplatnu pravnu pomoć, jer u svakoj opštini postoji pravnik koji može da pomogne u eventualnim sudskim procesima. Međutim, ako neko nije prijavljen na adresu, ne postoji šansa da njegova prava budu odbranjena pred sudom, jer do njega ne može ni da dođe.

Kao poslednje, navodi pravo na rad, jer osoba bez prijave stanovanja ne može ni da se prijavi u lokalnu službu za zapošljavanje, što je nekome jedina šansa da pronađe posao.

- Cene kirija jesu problem, ali razumem da je nekome to jedina zarada. Međutim, još veći problem je nerazumevanje stanodavaca za potrebom prijave na adresu. Hajde da malo porazmislimo o ovome, jer verujem da neprijavljivanjem na adresu nisu samo ova četiri prava narušena - zaključuje Snežana.

Gotovo svi u komentarima na ovu objavu bili su saglasni da nije potrebno da se plaća porez, ako vas stanodavac prijavi na adresu stanovanja.

''Može da se izda stan i napravi ugovor da tu stanujete bez ikakve novčane naknade i tada stanodavac ne plaća porez'', ''Nemojte da dozvolite da vam te laži neko prodaje'', ''Svi znaju da je nelegalno imati podstanare, a ne prijaviti ih'', bili su samo neki od komentara ispod pomenute objave.

Advokat - ne mora svako da se prijavi

Advokat Kristina Đorić naglašava da ne mora da se prijavi na adresu svako ko je iznajmio stan.

- Ljudima je lakše kada promene centar svojih životnih aktivnosti da automatski promene i prebivalište, da bi ostvarili sva ona prava koje prebivalište vuče, kao što je zdravstveno osiguranje, PIO fond, vrtić i slično, ali vlasnik ne mora to da uradi - ističe advokatica Kristina Đorić.

Kako se potegla priča o tome da vlasnici nekretnina ne žele da prijavljuju svoje stanare zbog toga što to iziskuje dodatno plaćanje poreza, upitali smo pravnicu koliko u tome ima istine:

- Vlasnika stana to ništa ne košta. Ono zbog čega su vlasnici, uglavnom, oprezni, jeste što ti kao fizičko lice možeš da prijaviš da imaš prebivalište kod određenog vlasnika nekretnine, a onda se to unese i u ličnu kartu. Recimo, neko fizičko lice odluči da osnuje privredno društvo i navede da to privredno društvo ima sedište na toj adresi gde mu je prebivalište. Zatim se desi da se protiv tog lica pokrene izvršenje, popis i procena imovine tamo gde je sedište društva, a to je stan koji mu vlasnik iznajmljuje, gde stanodavac dolazi u problem zato što izvršenje može da se pokrene na njegovoj nepokretnosti - objašnjava advokatica.

Pored toga, napomenula je da Zakon o prebivalištu i boravištu ima i kaznene odredbe, gde se predviđaju različite novčane sankcije, u zavisnosti od toga šta je učinjeno, iliti prekršeno. One se kreću od 10.000 do 300.000 dinara.

Međutim, postoji i vid zaštite stanodavca od mogućih prevara stanara, a to je pasivizacija adrese.

- Ukoliko državni organ utvrdi da građanin ne stanuje na adresi na kojoj je prijavljen, ili ako utvrdi da je prilikom prijave prebivališta dao neistinite podatke, nadležni organ donosi rešenje kojim pasivizira adresu prebivališta. Dakle, ako stanar nije tu i vlasniku to smeta, može da pokrene postupak pasivizacije - ističe advokatica Đorić.

Zaključuje da retko ko zaista odgovara, jer nije lako dokazati takve stvari, a niko se i ne bavi time, pa to i nema poentu. Promene prebivališta mnogo koštaju, te se ljudi ne odlučuju tako često da to i rade.