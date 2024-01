IVANA TRAŽILA DA IZNAJMI STAN U BEOGRADU PA DOBILA JEZIVU PONUDU: Shvatila da nije jedina, devojke preplašene

Poslednjih godina korisnici X-a (bivši Tviter), naročito devojke, pisale su o neprijatnim razgovorima i dogovorima sa stanodavcima u potrazi za stanom. Neretko se događalo da "ponuda za stan" nije imala nikakve veze sa mesečnom rentom.

Devojka koja se potpisuje kao "Narandžasta" objavila je prepisku u kojoj je čovek sa kojim se dogovarala za stan napisao: "Samo da naglasim, ponuda je malo drugačija, ako razumeš".

Kada ga je pitala šta podrazumeva "drugačija ponuda", on joj je odgovorio da bi iznajmljivanje stana funkcionisalo po principu "friends with benefits" (prijatelji koji imaju p*lne odnose), nego što bi plaćala stanarinu, ali dodaje da nijedna devojka do sada nije bila zainteresovana za njegovu ponudu.

Pa ti Ivana traži stan u Beogradu😂 pic.twitter.com/XDfw95E1Qr — Narandžasta (@istacemosad_111) January 26, 2024

Posle njenog odgovora da je ovakva ponuda ne zanima veliki broj ljudi u komentarima je pisao da je čuo za slične situacije, ali i da ne mogu da veruju da ljudi imaju smelosti za ovakve razgovore.

(Kurir.rs/Žena Blic)