ARSENIJE (58) PRE DVE DECENIJE OTIŠAO U AMERIKU DA ZARADI: Sada otkriva zašto se vratio u BG - “Odlučio sam da uložim U ŽIVOT”

Arsa je Srbin koji je pre skoro dve decenije otišao u Ameriku u potrazi za boljim životom. Pre par godina pronašao je svoj put nazad ka korenima, a u tome mu je pomogla i investicija u Beograd na vodi. Kao profesionalni kuvar i suvlasnik luksuznog restorana, Arsa je, kako sam kaže, “neko ko iznad svega ceni kvalitet i stil” i to su težnje koje su ga na kraju i dovele do odluke da kupi stan u ovom naselju.

Za projekat je čuo još pre nego što je počela gradnja.

“Pratim ja to baš odavno, generalno nekretnine, a posebno šta se pravi ovde kod nas. Pratim uglavnom preko foruma, što stranih, što domaćih. Ljudi tu šalju informacije, novinske članke, postavljaju slike i snimke, svađaju se i šta sve ne. I uvek mi je Beograd na vodi bio zanimljiv projekat - počinje priču Arsa i objašnjava kako se odlučio na kupovinu.

“Čekao sam da vidim kako će sve to da se razvija, da zaživi malo. A čekao sam i dobru ponudu, da budem iskren - kaže kroz osmeh Arsa i dodaje da je o investiciji ozbiljno počeo da razmišlja pre par godina.

“Sve se to kod mene inteziviralo u toku pandemije. Tada sam počeo ozbiljnije da razmišljam i o povratku i o kupovini. Posao je bio donekle ugrožen i hteo sam nešto opipljivo u rukama i hteo sam da to bude u Srbiji. I, evo me sada ovde - kaže Arsa.

Na pitanje čime ga je najviše privukao Beograd na vodi, kaže da je to pre svega kvalitet gradnje, ali i kvalitet života u naselju.

“Definitivno kvalitet koji je na svetskom nivou. I pritom ne mislim samo na cigle i zidove, već i na to kako je celo naselje organizovano. Jedno vreme smo živeli u Denveru u Koloradu i taj grad sam jako zavoleo, a Beograd na vodi mi ima taj šmek. Kombinacija parkova, zelenila i visokih zgrada, mnoštvo kafića i dobrih restorana, ljudi na ulicama… I još sve to u Srbiji. A ja sam rodoljub - kaže ponosno Arsa i dodaje: “Kako je često govorio jedan moj prijatelj u Americi “Da mi je da živim ovako, a da uveče mogu da izađem na našu muziku, u pravu srpsku kafanu”. Eto, to možemo ovde - priča Arsa.

Kaže i da posebno iščekuje početak prazničnog programa u Beogradu na vodi.

“Praznike smo često provodili u Srbiji, naravno kad je to posao dozvoljavao. Obično budemo tu od Nikoljdana pa do posle Božića. Ove godine smo došli dosta ranije i ja sam već nestrpljiv u iščekivanju te atmosfere. Prošle godine je bilo prelepo, stvarno spektakl. Uživali smo”

Budući da je po zanimanju kuvar i da se bavio ugostiteljstvom, pitali smo ga i šta misli o ugostiteljskoj ponudi u Beogradu na vodi.

“E tu imam svašta da kažem: hrana, usluga i ambijent većine restorana su na svetskom nivou, ali jedan bih posebno izdvojio - srpski fajn dajning restoran tu u blizini. Dvadeset godina sam u toj industriji, svašta sam video po svetu, ali ovo je u rangu sa onih 2% najboljih restorana - tako osmišljen i napravljen tradicionalni srpski meni, to nisam video nigde. Ima tu još odličnih restorana, nisam ih sve obišao, ali ono što jesam je stvarno rame uz rame sa nekim od najboljih koje sam video za sve ove godine - kaže Arsa i dodaje:

“A znam vrlo dobro i šta je Meriot i šta je St. Regis. To je jedan poseban nivo sofisticiranosti. Mislim da je to neverovatna stvar za Beograd i drago mi je što se nalazi baš ovde, u našem komšiluku”

Kaže i da ih je naročito obradovala vest koja ih je dočekala po dolasku.

“Pijaca! To je ono što je falilo naselju i oduševilo me je kad sam čuo da ćemo je uskoro dobiti. I to kakvu, gledao sam rendere - ne krije Arsa oduševljenje, ali dodaje da ga ne raduje toliko zbog kuvanja koliko zbog druženja.

“Trenutno sam u fazi kad mi se baš i ne kuva, više volim da jedem - kaže kroz smeh. “Srećom pa i moja supruga voli da kuva, i to radi bolje od mene. Podelićemo se, ja u nabavku ona u kuhinju - kaže sa osmehom Arsa.

Iako je razmišljao o finansijskom aspektu i čekao pravu ponudu, kaže da je pre svega hteo “da investira u život, a ne u kvadrate”.

“U našem stanu boravi ćerka prijatelja. Plaća nešto simbolično, plaća račune, održava stan i to je dovoljno. Mi sad češće dolazimo, razmišljamo o povratku i zato nisam hteo da izdajem. A nije tajna kolika je potražnja i kakve su rente, pa je i ta opcija je uvek otvorena. Svakako je ugodno kad znate da ste u plusu”, kaže on.

Za kraj, preporučuje kupovinu stana u Beogradu na vodi.

“Malo je reći da smo zadovoljni. Uostalom, ovi moji sa foruma znaju šta mislim o tome. Po meni trenutno Beograd na vodi nema konkurenciju. Istina, ima još zanimljivih projekata, ali nijedan nije u ovom rangu. Uzmite samo ovu poziciju, na korak od svega… a da ne ponavljam šta mislim o infrastrukturi u naselju i o samom stanu. Stvarno svetski: osoblje u zgradi, obezbeđenje, stanovi perfektno odrađeni - te neke stvari nemate nigde na ovakvom nivou i po ovoj ceni - završava Arsa.

