PADAJU CENE STANOVA STAROGRADNJE U SRBIJI: Sledeće godine moguće pojeftinjenje i do 20 odsto, a ovo su prognoze stručnjaka!

Budući da smo svedoci neprestanog rasta cena nekretnina, zbog kog su se starogradnja i novogradnja skoro pa izjednačile, za potencijalne kupce napokon stižu dobre vesti. Cene stanova, najpre u starogradnji, padaju, a u nekim delovima Beograda već su niže i za 10 odsto. Naredna godina mogla bi da donese još bolje vesti, jer agenti ocenjuju da bi cene mogle još toliko da padnu.

U Srbiji je za godinu dana prodaja stanova opala za skoro 35 odsto u Novom Sadu, za 21,5 u Beogradu, 15,3 u Nišu i 12,8 procenata u Kragujevcu, a kako su tražnja i cene uvek povezane, i tu su se desile promene.

Novogradnja je još uvek vrlo skupa, ali su zato stvari drugačije kada je u pitanju starogradnja. Tražnja i prodaja su se smanjile, a uporedo su pale i cene. Kako ističe Nikola Čobić, agent za nekretnine, u starogradnji se već oseća pad cena. U proseku, na nivou celog Beograda, stanovi u starogradnji pojeftinili su za oko 10 odsto.

- Ipak, nisu u čitavom gradu cene toliko pale. Pad vrednosti najviše se oseti u širem centru grada, dok se uži centar i Novi Beograd i dalje 'drže' na višem nivou. U narednih godinu dana, vrlo je moguće da će cene dodatno pasti za desetak odsto - zaključuje agent Čobić.

Milić Đoković, agent za nekretnine, procenitelj i sudski veštak ističe da je još uvek rano kako bi ovaj pad tražnje mogao da se odrazi na cene. Ali, bez obzira na to, on je saglasan da bi moglo da dođe do pada cena, ali vrlo blagog.

- To su više korekcije, pomeranja od dva ili tri odsto. Problem je što statistika prati cene u periodu od godinu dana, a kod nas se tržište drastično poremetilo kada je došla korona, u odnosu na taj period treba da govorimo o cenama - pojašnjava Đoković.

Naime, Đokovićeve prognoze, iako nisu drastično sniženje cena, ipak nisu ni tako crne. Njegova predviđanja su stabilizacija i blagi pad, što je dobra vest, uzimajući u obzir činjenicu da su tokom prethodnih godina nekretnine u starogradnji poskupele i izjednačile se sa cenama novogradnje.

- Kada govorimo o većem padu, to je zato što je neko u startu precenio nekretninu, pa je sa 200.000 evra koliko je želeo, morao da spusti cenu na 150.000 kako bi je prodao. Ako u startu cene nisu realne, onda se spuštaju, jer, u suprotnom, stanovi ne mogu da se prodaju - zaključuje Đoković.

Zašto su pale cene? Ovaj strmoglavi pad tražnje doveo je ili do pada cena ili makar do stabilizacije, u zavisnosti od toga kakva su iskustva agenta. Čobić tvrdi da su to visoke kamate na stambene kredite, koje su prošle godine rasle neverovatnom brzinom, pa je već slabo interesovanje kreditnih kupaca postalo još manje. - S druge strane, kupci koji kupuju za keš i kojih je uvek više, istrošili su se, kupili šta su hteli, i sada su i oni usporili. A sasvim očekivano, uticale su i visoke cene - kaže Čobić.

S druge strane, kupci uopšte nemaju utisak da je došlo do pada cena, zbog toga što su cene nekretnina u oglasima i dalje preterano visoke. Međutim, oglasi nisu realno merilo stanja na tržištu. Iako je stan oglašen po veoma visokoj ceni, postoji velika verovatnoća da će kupoprodajni ugovor biti sklopljen po nižoj ceni. Sama razlika između oglašene i cene po kojoj se stan, zapravo, proda, može da bude i po 10 do 20 odsto.

