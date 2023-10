VIKENDICE OVDE KOŠTAJU KAO U PROVANSI: Gazde ih cene i po 200.000 €! Za poslednje 3 godine u ovom gradu ih je prodato najviše

Vikendice u Vojvodini spadaju u najtraženiju kategoriju nekretnina, a Inđija je već tri godine unazad na prvom mestu po broju kupoprodajnih ugovora, računajući čitavu teritoriju Srbije.

U doba korone je prodato najviše vikendica u ovom sremskom gradu, što je možda iznenađujuć podatak. Taj trend potražnje se, u manjoj meri, zadržao i u narednim godinama, sve do prve polovine 2023. godine.

Republički geodetski zavod je postavio podatke da je u poslednje tri godine u Inđiji prodato više od 500 vikendica.

U 2022. godini taj broj je bio 130, 2021. godine - 144, a u doba korone je kupljeno 176 vikendica, dok je u prvom delu ove godine prodato 64.

Bez obzira na zabeležen pad broja prodaja vikendica, i to za čak 30 odsto, ako se posmatra period prvog dela godine, u odnosu na prošlu, cene su ostale nepromenjene. Kako minimalno, tako ni maksimalno ostvarene cene ne beleže neki značajan pad, štaviše, u pojedinim opštinama beleže rast.

Najjeftinija vikendica u Inđiji koštala je 1.500 evra, koja je prodata u doba korone, dok je ove godine minimalna cena za vikendicu neočekivanih 7.000 evra. Cena najskupljih vikendica u Inđiji je dostizala iznos od 200.000 evra, dok u prvom polugodištu 2023. cena nije prelazila sumu od 130.000 evra.

Ove godine se iza Inđije odmah nalazi Irig, sa prodatih 28 vikendica, dok su se cene kretale od 2000 do 123.600 evra. Beočin se nalazi na trećem mestu, u kom su prodate 23 vikendice, a suma je od 3.000 do 40.000 evra. Novi Sad je na četvrtoj poziciji sa 21 prodatom vikendicom, a cene su od 12.500 do 130.000 evra.

Kada pogledamo prošlu godinu, Novi Sad se nalazio na petom mestu po broju prodatih vikendica. Najjeftinija je koštala 5.000 evra, dok je najskuplja prodata za šokantnih 410.000 evra.

- Vikendice se prometuju kao vikendica sa placem, vikendica sa placem i nekim drugim objektom i kao mešovit promet. Od ukupnog broja prometa vikendica u prvom polugodištu 2023. godine, 74 odsto su one sa placem, a 26 odsto su prometi vikendica sa drugim vrstama nepokretnosti. Cene prometovanih vikendica na teritoriji Republike Srbije u prvom polugodištu 2023. godine kretale su se od 1.000 evra do 350.000 evra za vikendicu u Sopotu - rečeno je u Republičkom geodetskom zavodu.