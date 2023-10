POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA HOTEL SA SEDAM ZVEZDICA: Jedini na svetu, sav u zlatu, a nalazi se u moru! Služe i ZLATNI KAPUĆINO (VIDEO)

Jedini hotel koji ima sedam zvezdica i koji je ujedno na listi najskupljih hotela na svetu zove se Burj Arab i nalazi se u Dubaiju. Smešten je na veštačkom ostrvu koje je udaljeno 280 m od plaže Jumeirah i povezano je sa kopnom privatnim zakrivljenim mostom.

Ukoliko biste sebi želeli da priuštite odlazak do njega, makar i turistički, biće potrebno da odvojite 50 evra po osobi. Vožnjom odlazite do mesta za proveru putnika, pa odatle nastavljate putovanje do hotela, jer se on nalazi u samom moru - počeo je priču Strahinja na svom TikToku.

Ono što je, takođe, istakao kao neobično u odnosu na standardne hotele je i to što se na ulazu u hotel nude sredstvo za dezinfekciju ruku i peškirići. A sam enterijer hotela je pozlaćen, što pokazuje dodatan luksuz.

- U hotelu možete videti bolid Formule 1, koji su vozili po helidromu hotela, kao i rekete Federera i Agasija, koji su igrali tenis na istom tom helidromu, takođe je i izloženo odelo Dejvida Gete, koji je tu puštao muziku - kaže Strahinja.

Uz obilazak hotela se sve vreme nude sokovi i hrana, a za kraj možete popiti i zlatni kapućino.

Strahinja je njegovim pratiocima zadao zadatak da pogode koja je cena noćenja u Burj Arab hotelu, a ovo su samo neki od napisanih komentara ispod objave: ,,27.000 evra'', ,,Mislim da sam čitala da košta 10.000 evra'', ,,Megalomanija me ne interesuje'', ,,Nema boljeg kreveta od mog'', ,,Totalno bez veze, ali ko voli - nek izvoli'', ,,Bio sam tamo i prelepo je''.

Iz priloženog se može zaključiti da su mišljenja podeljena, ali činjenica je da ovako luksuzna mesta uvek izazovu ogromnu pažnju.

