KVADRAT 900 € I PRELEPA PLAŽA NA SAMO 40 MINUTA OD BEOGRADA: Da li je ovo najbolji grad za život u Srbiji, ni Rusi se ne žale!

Mnogi se odlučuju za život u Beogradu ili Novom Sadu, ali Srbija ima još mnogo toga da ponudi. Primer je i jedan tvit koji je izazvao pažnju. Tako je jedan tviteraš reklamirao svoj grad:

- Sremska Mitrovica je na 40 minuta vožnje do Beograda, nalazi se na obali reke Save i ima najuređeniju plažu u Srbiji, nestvarnu, škole su pristojne, vrtići takođe, pričam iz prve ruke. Granica i jedna i druga na 20 minuta.

A tek da vidite cene nekretnina:

- Stanovi od 900 do 1.600 evra po kvadratu. Što se tiče sela, ako nisu obronci Fruške gore, onda je cena i po 20.000 evra za kuću koja zahteva ulaganje koje nije više od cene, putevi solidni, svako ima ambulantu, poštu i prodavnicu, internet solidan. Rusi se ne žale - glasio je samo uvod u hvalospev o provinciji, koji nemamo često priliku da vidimo na internetu, društvenim mrežama i medijima.

foto: Shutterstock

Ovaj korisnik Tvitera dalje piše:

- Tu su reka, manastiri, izletišta, bazeni i svi sadržaji zbog kojih dolazite iz Beograda, a lokacija sa koje brže stignete do posla nego iz nekih delova Beograda.Dodao bih još i baru Zasavicu, specijalni rezervat prirode, sve nadohvat ruke, plus najbolja hrana - napisao je on.

Mnogi su potvrdili njegove reči. Tako jedna korisnica Tvitera kaže:

- Prijateljica je kupila brvnaru u Zasavici za 18.000 evra. Imala je ponudu za imanje sa kućom i ambarom u selu za 9.000, ali je htela izolovaniji deo. Okružena šumom koja je na imanju, prekoputa je komšija iskrčio i dao joj prilaz bari, na kome je napravila drvenu pontu. RAJ!

kurir.rs/ Alo