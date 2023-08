GRAD VLASNICIMA KUĆA DAJE DO 115.000 EVRA: Treba da ispune samo jedan uslov, a ovo je cilj pomoći građanima

Njujork je pripremio milione kako bi pomogao vlasnicima kuća da izgrade pomoćne stambene jedinice u svojim dvorištima, nazvane "ADU", kako bi ublažili sve veću nestašicu prostora za život.

Od 15. avgusta grad je potrošio 23,4 miliona dolara. U pitanju je deo paketa usvojenog u okviru državnog budžeta od 2022. do 2023. pod nazivom Plus One ADU program, koji obezbeđuje grantove do 125.000 dolara vlasnicima kuća širom države javlja Business Insider.

Planirano je da se dodeli 85 miliona dolara grantova do 2028. godine.

Program je jedan od načina na koji zakonodavci pokušavaju da ublaže sve veću nestašicu stambenog prostora, problem širom zemlje koji čini kupovinu i iznajmljivanje kuće veoma skupim za većinu Amerikanaca.

U prvoj rundi finansiranja dato je devet grantova u rasponu od 500.000 do 2,6 miliona dolara.

Kurir.rs/Telegraf