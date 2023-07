OVA 3 STANA MOŽETE DA IZNAJMITE U BEOGRADU ZA MANJE OD 200 €: Za svaki je potreban depozit, a ovaj stanodavac ima JOŠ 2 USLOVA

Cene kirija u Beogradu su počele da padaju, a ako strpljivo listate oglase možete da nađete neke stanove za izdavfanje za manje od 200 evra.

Tako smo na oglasniku "Sasomange" pronašli i ova tri.

Garsonjera za 120 evra

Nameštena garsonjera površine 15 metara kvadratnih izdaje se u Kaluđerici za 120 evra.

"Izdajem manju garsonjeru u Kaluđerici za jednu mušku osobu blizu Smederevskog puta, doma zdravlja, marketa, autobuskog stajališta", stoji u ovom oglasu.

Kako se dalje navodi, nalazi se u prizemlju, plaća se mesečno, ima kablovsku i potreban je depozit.

Grejanje je na TA peć, a fotografije garsonjere možete pogledati na ovom linku.

Garsonjera na Zvezdari

Drugi stan koji smo našli jeste garsonjera na Zvezdari, tačnije na Lionu koja je površine 28 metara kvadratnih, nameštena je i izdaje se za 180 evra.

"Depozit 70 evra, garsonjera je u prizemlju kuće, jednoj osobi, isključivo nepušaču, državljaninu Republike Srbije. Mesečno 180 evra + struja. Ulaz je zajednički sa vlasnikom", objašnjeno je u ovom oglasu.

Grejanje je na TA peć i odmah je useljiva. Fotografije možete pogledati na ovom linku.

U Novom Beogradu stan za 170 evra

Još jedan oglas za stan, za manje od 200 evra, nalazi se u Novom Beogradu.

"Izdajem pristojan stan kod Biodekora", stoji u opisu ovog oglasa.

Kako se dalje navodi, stan je od 35 kvadrata, ima terasu, namešten je i grejanje je na TA peć.

Odmah je useljiv, a fotografije možete pogledati na ovom linku.

Podsetimo, dolazak Rusa, povećana tražnja i nerealno visoke kirije definitivno su obeležile prethodnu godinu, ali i početak ove. Poslednjih meseci trend se očigledno menja: Novih Rusa koji dolaze u Srbiju i Beograd sve je manje, tražnja za zakupom stanova takođe, a to je dovelo i do nižih kirija po Beogradu i do 30 odsto.

(Kurir.rs)